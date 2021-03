Junge Oper präsentiert neues Chorvideo aus Kooperation Istanbul-Leipzig

Die Junge Oper Leipzig und die Stiftung Bari? için Müzik (Musik für den Frieden) in Istanbul haben ein neues Chorprojekt im Video realisiert. Die Kooperation besteht seit 2016 aus Erfahrungsaustausch und gemeinsamen Projekttagen mit Proben, Aufführungen und Konzerten der beteiligten Kinder und Jugendlichen. Da ein mit Begeisterung erwarteter erneuter Besuch von Chor und Orchester von Bari? için Müzik in Leipzig wegen Corona verschoben werden muss, ist das gemeinsame Musizieren bis auf Weiteres nur aus der Ferne, zeitversetzt und mit entsprechend technischem Aufwand möglich. Dank der Unterstützung der Deutsch-Türkischen Jugendbrücke kann jetzt bereits zum zweiten Mal ein Musikvideo realisiert werden und online erklingen ? frei abrufbar direkt bei Oper Leipzig TV auf YouTube oder über die beiden Websites. Crossover geografisch, sprachlich und musikalisch: Die Oberstufe des Kinderchores der Oper Leipzig singt das aus Schweden stammende Tanzlied ?Zum Tanze da geht ein Mädel? und Chor und Orchester von Bar?? ?çin Müzik singen und spielen ein türkisches Volkslied: ?Çay Elinden Öteye? ? beide Kompositionen ineinander verschränkt und mit von den Kindern selbst gefilmten Szenen aus Homeschooling, Freizeit, vergangenen Projekten inklusive Klangerlebnissen und Rhythmusübungen hinterlegt. Auf Deutsch, Englisch und Türkisch mit dem gemeinsamen Credo zum Schluss: ?Always watch out for the beat!?

An dem jetzigen Video waren ohne Erwachsene und Crew im Hintergrund insgesamt 85 Kinder und Jugendliche aus Leipzig und Istanbul beteiligt. Idee, Ton und Videoschnitt stammen von der Leipziger Musikerin Maria Hinze. ?Sie und Sophie Bauer, die Leiterin des Kinder- und Jugendchores der Oper Leipzig haben von Deutschland aus die intensiven Vor- und Nacharbeiten begleitet.

Sophie Bauer über die gelungene Kooperation zwischen Istanbul und Leipzig: ?Wir können durch das neue und sehr kreative Videoexperiment unsere Verbundenheit spüren, miteinander persönlich und musikalisch in Kontakt bleiben und so vielleicht auch ein Stück Hoffnung an andere weitergeben.?

Das Stiftungsziel von Bar?? için Müzik ist, möglichst vielen Kindern die Chance zu geben, kostenlos ein Instrument zu erlernen und damit auch Kindern aus sozial benachteiligten Familien den Zugang zu Musik zu ermöglichen. Die Kooperation wurde durch eine langjährige Freundschaft zweier Familien angeregt ? der Familie Enka, türkischer Sponsoren der Bar?? için Müzik, und der Familie der Musikädagogin Martina Hindricks, die an der Oper Leipzig die 75 jüngsten Mitglieder des Kinderchors unter 7 Jahren betreut: die ?Opernmäuse? und die Vorstufenkinder.

Weitere Angebote der Jungen Oper Leipzig

OPERNSPORT MIT DEM JUGENDTHEATERCLUB

Die Junge Oper Leipzig hat drei Videos zum Mitmachen produziert, die garantiert Schwung in den Tag bringen. Das Team empfiehlt ein sanftes Munterwerden mit dem ?Wachmacherlied?, um danach ins Sportprogramm ?Si ma ma kaa? zu wechseln. Wenn die Muskeln warm sind und der Kopf frei gepustet, geht es an die ?Improvisation?! Ideen- und Gastgeber sind Mitglieder des Kinderchors der Oper Leipzig und der musikalische Jugendtheaterclub der Musikalischen Komödie.

VORHANG AUF MIT FUZZEL

Zurücklehnen und Anschauen einer Miniserie mit Musik und Kulissenwissen: Unsere Kinderchorgruppen erforschen das Opernhaus zusammen mit Fuzzel. ?Wer ist Fuzzel? Ein vorlautes Staubknäuel, das sprechen kann und die Geheimnisse der Bühne kennt.

