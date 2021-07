Junghof Plaza in Frankfurt fertiggestellt und weitere 5.340 qm an SPARK vermietet

Frankfurt am Main, 6. Juli 2021. Die Mixed-Use-Immobilie Junghof Plaza in Frankfurts Innenstadt hat einen weiteren attraktiven Mieter für das moderne Gebäude gewinnen können. Die Spark Europe GmbH hat auf den fünf oberen Stockwerken 5.340 qm für ihr neues Bürokonzept angemietet und wird die Räumlichkeiten ab Januar 2022 betreiben. Zuvor erfolgt der anspruchsvolle Innenausbau für das außergewönliche und für Deutschland einzigartige Konzept. SPARK bietet seinen Kunden einen interessanten Mix an hochwertigen Flächen für verschiedene Nutzungsarten.

Innovative Büroflächen mit Zusatznutzen

Die mietbaren flexiblen Flächen sind nicht nur als reine Arbeitsplätze geplant. Vielmehr werden diese u. a. bei Bedarf individuell angepasst und auch z. B. als Showroom für Produktpräsentationen genutzt. Mithilfe moderner Technologien, auf die die Mieter zugreifen können, können virtuelle oder auch hybride Events wie Produkteinführungen, Sales-Kick-Offs, Content-Creation-Sessions, Jahreshauptversammlungen, Mitarbeiter-Empowerment-Workshops oder auch hybride Eventproduktionen, Aufzeichnungen sowie Übertragungen vor Ort durchgeführt werden. Bei den Kunden von SPARK handelt es sich vornehmlich um führende Unternehmen, die Wert auf flexible Räumlichkeiten mit anspruchsvollem Design legen, hohe Funktionalität, Digitalisierung und Geschwindigkeit zu schätzen wissen, zukunftsorientiert ausgerichtet sind und die virtuelle Realität in ihre Geschäftstätigkeit und Öffentlichkeitsarbeit einbeziehen. SPARK zielt dabei auf ein Segment, welches durch neue Technologien und den Bedarf zu flexibleren Arbeitskonzepten beflügelt wird und somit die Zukunft des gemeinsamen Arbeitens und Präsentierens darstellt. Die Geschäftsidee basiert auf einem hohen Erfahrungsschatz des Führungsteams im medialen Eventmanagement und der Messewirtschaft sowie dem entsprechenden Wissen über die Anforderungen an mietbaren State-of-the-Art-Büroflächen.

Bei der Vermietung war das Immobilienunternehmen Cushman & Wakefield vermittelnd tätig. Der Vermietungsstand liegt nun über 90 Prozent.

Junghof Plaza ist fertig gestellt und übergibt weitere Flächen

Die Gesamtfertigstellung des Gebäudes wurde Ende Juni durch die Stadt Frankfurt bescheinigt. Zudem wurden weitere Flächen an Mieter übergeben. Besonders der zukunftsgerichtete Gastronom ?Ranch & Sea? freut sich über die Übergabe der Räumlichkeiten, und dass mit den Lockerungen der pandemiebedingten Restriktionen einhergehend die Eröffnungen nun endlich geplant werden können. Zudem erfolgte die Übergabe an die Mieter einer gemeinschaftlichen Facharztpraxis im ersten Obergeschoss zum 1. Juli 2021.

Noch wenige Flächen zu vermieten

Für interessierte Büromieter stehen im Junghof Plaza nun noch ca. 2.140 m2 in den 2. und 3. Obergeschossen zur Verfügung. Zudem können aktuell noch Einzelhandelsflächen in der Junghofstraße mit 350 m2 und an der Alten Rothofstraße mit 180 m2 bzw. 250 m2 angemietet werden.

Über Junghof Plaza

Das Objekt wurde 2003 erbaut und nun umfangreich nach den Entwürfen von Henning Larsen Architects, Kopenhagen, einem der renommiertesten Architekturbüros Skandinaviens, zu einem Mixed-Use-Gebäude mit hochmodernen Büroflächen, Hotelbetrieb, Einzelhandels- und Gastronomieflächen mit zwei Innenhöfen umgebaut.

Insgesamt sind über 33.000 qm Mietfläche enstanden. Das Objekt profitiert in ausgezeichneter Innenstadtlage von der Nähe zu zahlreichen etablierten Einkaufsmöglichkeiten und bietet einen einzigartigen 360 Grad Rundumblick auf Frankfurt. Auch das Goethehaus, die städtischen Bühnen und der Grüngürtel sind nur wenige Schritte entfernt.