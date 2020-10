Jupiter Prestige Group optimiert Prozessautomatisierung mit HYBRID Software

Jupiter Prestige Group (JPG), der globale Verpackungsgrafikspezialist mit europäischem Hauptsitz in Essex, Großbritannien, hat PACKZ und CLOUDFLOW von HYBRID Software für die Standardisierung von Workflows und die Verbesserung der Prozessautomatisierung in seinen weltweiten Studios lizenziert.

PACKZ und CLOUDFLOW wurden nach umfangreich durchgeführten Pilotprojekten an drei Produktionsstandorten in Großbritannien, Hongkong und den Vereinigten Staaten installiert und werden von mehr als 250 Mitarbeitern weltweit eingesetzt.

“Das CLOUDFLOW-System von HYBRID ermöglichte es uns, mehrere vorhandene Produktionssysteme abzuschalten und ein einheitliches Gesamtkonzept zu implementieren, das als Grundlage für die Weiterentwicklung innovativer Lösungen dient, von denen wir und letztendlich unsere Kunden profitieren?, sagt Mark White, Geschäftsführer von JPG.

“Der Arbeitszyklus jeder Datei ist durch unsere Produktionsbetriebe in allen Phasen effizienter geworden. Der Status jeder Datei wird automatisch in unser internes Management-Informationssystem zurückgemeldet, so dass jeder, vom Management bis zu den Mitarbeitern, sofort und exakt informiert ist, wo und in welcher Phase sich eine Aufgabe oder ein Projekt befindet.

Zusätzlich zur Lizenzierung von PACKZ, dem nativen PDF-Prepress-Produktionstool für Etiketten und Verpackungen, setzt JPG mehrere CLOUDFLOW-Module ein – Workspace, Packzflow und Proofscope.

CLOUDFLOW ist ein modulares System, das es JPG ermöglicht die Verbindung ihres internen Management-Informationssystems –The Hub– mit dem CLOUDFLOW-System über eine speziell entwickelte API herzustellen. Auf diese Weise kann JPG Daten zielgenau von ihren Projektteams direkt in das CLOUDFLOW-System übertragen und Aufgaben automatisieren. Durch die Optimierung dieser Aufgaben hat JPG die Effizienz und Qualitätskontrolle verbessert und menschliche Fehler ausgeschlossen.

“Das Proofscope-Modul ist ein großer Gewinn für unsere Teams”, fügt White hinzu. “Dieses Produkt ist Bestandteil unserer internen Genehmigungsabläufe. Es ermöglicht einen effizienten, papierlosen Qualitätssteuerungsprozess innerhalb der Produktion zwischen unseren Artworkern und QC-Operatoren mit nur wenigen einfachen Klicks. Proofscope verfügt über großartige Kennzeichnungswerkzeuge, die es unseren QC-Mitarbeitern ermöglichen, Änderungen über unser internes Management-Informationssystem effektiv an unsere Artwork-Teams zu kommunizieren.

JPG sagt, dass sich das Unternehmen für den Umstieg von seinen intern entwickelten Workflow-Skripten auf Software von HYBRID entschieden hat, da die Lösungen von HYBRID im Gegensatz zu den anderen von JPG recherchierten Produkten effizienter, benutzerfreundlicher und intelligenter sowie wirtschaftlich wettbewerbsfähiger zu sein schienen. “Das Team von HYBRID kümmert sich wirklich um seine Kunden, und seine Support-Mitarbeiter sind überragend, wenn es um die Bereitstellung von Lösungen geht, was uns die Zuversicht gab, voranzukommen und sie als Partner zu wählen”, fügte White hinzu.

Über Jupiter Prestige Group

Die Jupiter Prestige Group (JPG) ist ein globaler Spezialist für Verpackungsgrafik, der eine breite Palette von Dienstleistungen anbietet, darunter die Umsetzung von Markenstrategie und Design, Druckvorlagen und Prepress-Produktion sowie webbasierte Workflow-Softwarelösungen. Die Fachkompetenz innerhalb unserer Gruppenstruktur ermöglicht es uns, einen effizienten Prozess vom Designkonzept bis zur Ausführung druckfertiger Dateien zu managen, der darauf ausgerichtet ist, doppelte Arbeitsabläufe und Folgekosten in der grafischen Lieferkette zu vermeiden. Mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien und Australien sind wir in der Lage, sowohl globalen als auch nationalen Handelsunternehmen und Markeninhabern einen vollumfänglichen Service zu gewährleisten.

HYBRID Software entwickelt und vermarktet innovative Produktivitätswerkzeuge fu?r die grafische Industrie und verfu?gt u?ber Niederlassungen in Belgien, Deutschland, Italien und den USA sowie u?ber ein globales Partnernetzwerk. Der CLOUDFLOW Workflow, der PACKZ Editor und die Integrationslösungen von HYBRID Software bieten einzigartige Vorteile wie native PDF-Workflows, herstellerunabhängige, auf offenen Standards basierende Lösungen sowie skalierbare Technologien fu?r vielfältige Anwendungen bei niedrigen Betriebskosten. Diese Produkte werden in allen Segmenten der Druckvorstufe und dem Druck von Hunderten von Kunden weltweit eingesetzt, einschließlich der Etiketten- und Verpackungsindustrie, Faltschachteln, Wellpappe, Großformat- und Digitaldruck.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.hybridsoftware.com