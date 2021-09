JustOn auf dem jobwalk 2021

Am 25. September 2021 bietet JustOn von 10 bis 16 Uhr auf Deutschlands großer Open-Air-Job- und Karrieremesse wieder Jobs in verschiedenen Bereichen an. Am Stand MP2 auf dem Jenaer Markplatz stellen wir unser Unternehmen und Karrieremöglichkeiten in verschiedenen Bereichen vor: Egal, ob in der Softwareentwicklung, in der Implementierung unserer Software beim Kunden oder im technischen Support, wir haben in allen Bereichen offene Stellen.

„Es ist großartig, JustOn im Rahmen des jobwalks potentiellen neuen Teammitgliedern vorstellen zu können. Der Vorteil dieser Veranstaltung liegt natürlich für beide Seiten im persönlichen Gespräch. So können unkompliziert und schnell erste wichtige Informationen ausgetauscht werden,“ freut sich Dr. Sten Grimmer, COO bei JustOn. „Und die Besucherinnen und Besucher können sicher sein, wir haben richtig gute Jobs im Gepäck.“

Der jobwalk in Jena bietet auch in diesem Jahr 80 Unternehmen die Möglichkeit, sich als attraktive Arbeitgeber vorzustellen. Über die unzähligen Gesprächsmöglichkeiten hinaus bietet die Open-Air-Messe die Gelegenheit sich kostenlos professionelle Bewerbungsfotos erstellen oder die Bewerbungsmappe prüfen zu lassen.

Das Bummeln und Bewerben ist im Übrigen kostenlos.

Wer sich vorab bereits über unsere Stellenangebote informieren möchte, findet sie an der digitalen jobwall der Veranstaltung oder direkt auf unserer Karriereseite.

Die JustOn GmbH, 2010 in Jena gegründet, ist ein führender Anbieter für automatische Rechnungsabwicklung auf der Salesforce Platform. Die von JustOn entwickelte innovative Software JustOn Billing & Invoice Management digitalisiert alle Rechnungs-, Zahlungs- und Forderungsprozesse in mittelständischen Unternehmen und ist in bestehende IT-Systeme integrierbar. Ursprünglich als Erweiterung für das weltweit führende CRM-System Salesforce entstanden, lässt sich die Applikation inzwischen in alle anderen CRM- und ERP-Systeme integrieren oder über Konnektoren mit Buchhaltungs-, Projekt- und Vorgangsmanagementsystemen verknüpfen. Mit JustOn sparen Unternehmen nicht nur Zeit und Kosten bei der Rechnungserstellung, sondern die Software ermöglicht ihnen ebenfalls die transparente und fundierte Auswertung von Schlüsselkennzahlen wie Cashflow oder Kundenfluktuationsraten. Weltweit nutzen namhafte Kunden die cloud-basierte Software zur Abrechnung von XaaS-Geschäftsmodellen und Verbrauchsdaten. Mehr unter www.juston.com