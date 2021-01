Juva Life initiiert klinisches Register als ersten Schritt beim Aufbau einer evidenzbasierten Cannabis-Technologie-Plattform



VANCOUVER, BC, — (21. Januar 2021) – Juva Life Inc. (CSE: JUVA) (OTCQB: JUVAF) (FRANKFURT: 4VV)(Juva Life, Juva oder das Unternehmen), ein in Kalifornien ansässiges Life-Science-Unternehmen, gibt heute den Start eines klinischen Registers bekannt, um rational konzipierte Cannabisformulierungen auf klinische Wirkung und Wirkweise zu bewerten. Dies ist der erste Schritt zum Aufbau einer integrierten Technologieplattform, die auf ernstzunehmende und nicht erfüllte medizinische Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Es gibt eine große Menge an präklinischen, klinischen und anekdotischen Daten, die eine Cannabiswirkung belegen, aber trotz erheblicher Investitionen und Chancen fehlt das Verständnis wie Cannabis funktioniert, um die richtige Formulierung mit der richtigen Indikation zu kombinieren. Juva hat eine neuartige Technologieplattform entwickelt, die Pharmakologie, klinische Wissenschaft und digitales Lernen umfasst. Im Rahmen dieser Bemühungen wird Juva von der FDA zugelassene Metriken und Best Practices einsetzen, um die klinische Sicherheit und Wirksamkeit von Formulierungen zu validieren, die von unserer Plattform abgeleitet wurden.

Am 25. August 2020 wurde das von Juva Life gesponserte Informed Patient Cannabis Therapy Registry (IMPACT-Register) vom WCG IRB genehmigt. Das WCG Institutional Review Board, das als Goldstandard für den Schutz der Forschung am Menschen anerkannt ist, ist vertrauenswürdiger Partner von mehr als 3.100 Forschungseinrichtungen in den USA. Das IRB hat zwei Standorte für die Forschung genehmigt und das Team von Juva arbeitet mit den Forschungseinrichtungen zusammen, um Protokolle, Methoden und die Rekrutierung einer Kohorte von bis zu 2.000 freiwilligen Patienten zu untersuchen.

Juva Life wendet sich an den ungedeckten Bedarf an niedermolekularen entzündungshemmenden Verbraucher- und Pharmaprodukten, die zunächst auf Schmerzen abzielen. Ein signifikanter Prozentsatz der Patienten, die Cannabis verwenden, behandeln unbehandelte oder unvollständig behandelte Schmerzen selbst. Dies stellt ein erhebliches Problem für Ärzte und letztlich Aufsichtsbehörden dar. Häufig greifen Patienten auf Cannabisprodukte zurück, wenn herkömmliche Medikamente versagen, und schließen ihren Gesundheitsdienstleister von dieser Entscheidung aus. Sie nehmen entweder einen Mangel an Wissen oder den fehlenden Glauben an eine Cannabiswirkung seitens ihrer Ärzte und Pflegekräfte wahr. Juva Life will diese Wissenslücke schließen, indem es evidenzbasierte Produkte entwickelt, die den Bedürfnissen von Ärzten und Patienten entsprechen.

Die derzeitige Herangehensweise in der Cannabisforschung und -Entwicklung ist weitgehend empirisch. Es fehlt eine (neue) Methode, die klinische Wirkung und Wirkweise von Verbindungen in Cannabis zu quantifizieren. Juva Life hat eine Möglichkeit entwickelt, die Chemie von Cannabis effizienter zu entschlüsseln und systematisch zu bewerten, und zwar mit weniger Kosten und verkürzten Zeitskalen als bei derzeitigen Praktiken. Die Juva-Plattform zielt darauf ab, eine effiziente Möglichkeit zu entwickeln, die Entwicklung und Prüfung komplexer Naturstoffmixturen zu standardisieren. Im Mittelpunkt steht dabei ein klinisches Register, das nach bewährten Methoden der Arzneimittelentwicklung strukturiert ist. Durch die Kombination von Know-how in Bezug auf die Wirkweise mit von der FDA zugelassenen klinischen Endpunkten wird Juva die Erhebung wertvoller evidenzbasierter Datensätze beschleunigen, um pharmakokinetische/pharmakodynamische (PK/PD) Beziehungen, Wirkungen und klinische Wirksamkeit zu bewerten.

Juva ist eins der ersten Unternehmen, das eine Cannabisplattform entwickelt, um die vermeintlichen klinischen Wirkungen von Cannabis zu entschlüsseln. Wir beabsichtigen, weltweit führend in der Pharmakologie komplexer Cannabismixturen und bei der Entwicklung und Vermarktung standardisierter Produkte zu sein, die die Standards für pharmazeutische Evidenz erfüllen. Die Säulen unserer Plattform sind die Identifizierung von Verbindungen, die allein oder im Tandem reproduzierbare präklinische Wirkungen aufweisen; die Validierung bei Menschen unter Verwendung von Standard-Krankheitsmetriken; die Entwicklung von Verbraucher- und Pharmaprodukten, die den höchsten Sicherheits- und Wirksamkeitsstandards entsprechen; und die Vermarktung von Produkten aus unserer Pipeline allein oder über Partnerschaften.

Der Vice President of Chemistry von Juva Life, Sanjeev Gangwar Ph.D., erklärt: Unsere Mission ist, modernste Biowissenschaften und Datentechnologien zu verwenden, um zu verstehen, wie Cannabis funktioniert. Es besteht ein erheblicher Bedarf an neuen Lösungen für schwere Krankheiten, bei denen Cannabis eine Rolle spielen könnte. Unser Ziel ist es, diese ungedeckten medizinischen Bedürfnisse abzudecken und in Verbindung mit unserem neuartigen Lern- und Ertragsmodell ein dauerhaftes, wichtiges und wertvolles Unternehmen aufzubauen. Die kommenden Monate und Jahre, während der wir das enorme Potenzial von Cannabis freisetzen, stellen eine außergewöhnliche Gelegenheit dar.

In diesem Zusammenhang teilt das Unternehmen mit, dass es die Dienstleistungen der Creative Direct Marketing Group Inc. (CDMG), einer Full-Service-Agentur für Direktwerbung und digitales Marketing, beauftragt hat, das Bewusstsein in der Öffentlichkeit und bei Investoren für einen Zeitraum von sechs Monaten zu erhöhen, und zwar gegen eine Agenturgebühr von 2,107 Millionen US-Dollar.

Wenn Sie mehr über die Geschichte von Juva erfahren möchten, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.juvalife.com.

