Kölner Studierendenwerk startet neue Jobbörse für Studierende

Düsseldorf 01. September 2020: Das Corona-Virus bremste auch das studentische Leben in Köln aus: Der Campus stand für Wochen still, Vorlesungen wurden in das Internet verlegt und tausende Studierende verloren aufgrund der Pandemie-Auflagen ihre Jobs und damit ihre Lebensgrundlage. Das Kölner Studierendenwerk bietet den Studierenden nun mit dem ?Stellenmarkt Köln? (https://stellenmarkt.kstw.de) eine lokale Jobbörse, die sich mit ihren Angeboten an Studentenjobs, Praktika, Abschlussarbeiten und Absolventenstellen gezielt an den studentischen Bedürfnissen orientiert. Der Stellenmarkt Köln ist eine Kooperation zwischen dem Kölner Studierendenwerk und der Deutschen Hochschulwerbung, die seit Anfang des Jahres die exklusiven Vermarktungsrechte in den Gastronomiebetrieben der sieben Kölner Hochschulen besitzt. Der Zielgruppenvermarkter aus Düsseldorf betreibt bereits seit knapp zehn Jahren zahlreiche lokale Jobbörsen unter dem Dachportal UNIstellenmarkt (www.unistellenmarkt.de) und bringt diese Expertise und die technischen Voraussetzungen in das gemeinsame Projekt in Köln mit ein.

Ioannis Voudouris, Geschäftsführer Deutsche Hochschulwerbung:

?Studierende suchen während des Studiums oft nach zeitlich flexiblen Jobs in der eigenen Stadt, weil diese am besten mit Lehrplan und Prüfungsvorbereitungen zu vereinbaren sind. Mit unserem bundesweiten Netz an lokalen Stellenmärkten haben wir uns auf diese Bedürfnisse spezialisiert und freuen uns, dass wir gemeinsam mit unserem starken Partner nun auch den Studierenden in Köln in der heutigen wirtschaftlich schwierigen Zeit eine maßgeschneiderte Anlaufstelle für die Jobsuche bieten können.?

Jörg J. Schmitz, Geschäftsführer Kölner Studierendenwerk:

?Das Werk bietet Studierenden ein großes Spektrum an Leistungen und Services, von Finanzierungsfragen bis zur psychologischen Beratung. Die Jobbörse ist für mich die natürliche Ergänzung dieses Angebots, gerade weil wir um die große Bedeutung der Jobs für das Leben von Studierenden in Köln wissen.?

Weitere Informationen zum Stellenmarkt Köln sind zu finden unter: https://stellenmarkt.kstw.de