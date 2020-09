Künstlerische Produktinszenierung und exklusive Werbefotografie

In der heutigen Zeit gehört es zum Erfolg im Marketing, sich von der breiten Masse deutlich abzuheben. Das eigene Produkt sollte schon etwas ganz Besonderes sein!

Die Produktfotografie für eine Werbekampagne muss ebenso exklusiv sein wie das Produkt selbst. Nur durch außergewöhnliche Bilder wird der Kunde auf das Produkt aufmerksam. Produktinszenierung ist eine besondere, oft einmalige Präsentation des Produktes. Sie beeinflusst die Presales-Phase und hat maßgeblichen Einfluss auf den anschließenden Produktverkauf.

Außergewöhnliche Bildsprache – individueller Darstellungsstil

Das größer F Studio hat sich von Einzelbildern bis zu kurzen Animationsclips auf die Fotografie und Inszenierung von hochwertigen Produkten und Luxusgütern spezialisiert. Das Spektrum reicht von Autos bis zu Yachten und von Kosmetik bis zu Uhren. Auch Feinkostartikel werden delikat in Szene gesetzt, technische Geräte in kurzen Bewegungssequenzen erklärt oder Kunstobjekte, hochwertige Lederwaren und Motorräder als Must-haves für Frau und Mann präsentiert.

Entscheidend ist der bleibende Eindruck in den Köpfen der angesprochenen Zielgruppe. Jedes Produkt wird perfekt in Szene gesetzt, erreicht die Emotionen der Kunden und kreiert eine unvergessliche Story. Die Bilder sind eine gelungene Kombination aus Foto und 3-D-Modell. Gearbeitet wird mit digitalen Collagen und Rendering. Mit der Expertise, dem Know-how und dank der langjährigen Erfahrung wird den Auftraggebern so eine Menge Zeit und Geld für Materialien und aufwendige Settings sowie für Transport und Logistik erspart.

Rundum-sorglos-Paket für die erfolgreiche Werbekampagne

Alle Produkte werden wahlweise vor Ort oder im größer F Studio fotografiert. Fotokampagne, Strategie, Anforderung und Zielsetzung werden zu Beginn ausführlich und durchaus auch mal kontrovers diskutiert. Schon vorhandene

3-D-Daten zu dem betreffenden Produkt werden mit berücksichtigt. Auf dieser Grundlage werden Ideen entwickelt, inklusive des Vorentwurfs und eines erarbeiten Konzepts. Im Studio folgt anschließend die Zusammenführung mit dem digitalen Szenenset. Das Ergebnis wird dem Kunden bei ihm vor Ort vorgestellt. Zu den für das Marketing endgültig vorgesehenen Bildern gehört das zeitlich, räumlich sowie inhaltlich unbegrenzte Nutzungsrecht.

Als Inhaberin & Künstlerische Leiterin des größer F Studio entwickelt Nicole Fleisch gemeinsam mit ihrem Team Bildsprachen für alle Arten von Objekten, Themen und Motiven. Jede Arbeit von größer F Studio erzeugt eine hohe Aufmerksamkeit, fördert die Kommunikation und bietet absolute Exklusivität.

Kurz gesagt: Die Produktpräsentation ist größer als die herkömmliche Produktfotografie.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite https://www.groesserf.de