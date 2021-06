Kabelkonfektionär CiS electronic GmbH gratuliert zur bestandenen Abschlussprüfung!

Der Kabelkonfektionär, Systemtechnik- und Mechatronik-Anbieter CiS electronic GmbH mit Produktionsstandorten in Tschechien und Rumänien gratuliert zur erfolgreich bestandenen Abschlussprüfung zum Industriekaufmann.

Während seiner dreijährigen Ausbildungszeit wurde Christopher Botz in den verschiedenen Fachbereichen unseres Unternehmens intensiv ausgebildet. Mit viel Engagement lernte er den Geschäftsbetrieb am Firmensitz in Krefeld und ergänzend im betriebsinternen dualen Ausbildungsprogramm am Firmensitz unserer tschechischen Tochtergesellschaft CiS systems s.r.o. umfassend kennen, so dass er sich ein fundiertes kaufmännisches Wissen angeeignet hat. In den letzten Monaten hat Christopher bereits den technischen Vertrieb unterstützt, in dem er auch jetzt übernommen wurde.

??Wir gratulieren Christopher ganz herzlich und sind stolz, dass er seine Abschlussprüfung erfolgreich bestanden hat und er uns auch nach seiner Ausbildung erhalten bleibt. Als anerkannter IHK-Ausbildungsbetrieb freuen wir uns, dass wir jedes Jahr jungen Menschen die Chance auf eine komplexe Ausbildung geben können. Unsere aktuell vier Azubis lernen früh im Team zu arbeiten, Verantwortung zu übernehmen und jederzeit eigene Ideen miteinzubringen. Aber der Spaß im Team kommt natürlich auch nicht zu kurz?, so ppa. Christina Peelen M.A., Ausbildungsleitung der CiS electronic GmbH.

Näheres zur Ausbildung bei CiS finden sie auf unserer Website https://cis.de/karriere/ausbildung/.

CiS setzt als anerkannter Markenkonfektionär, Systemtechnik- und Mechatronik-Anbieter auf nachhaltige Konzepte, Qualität, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit im Dienste seiner Kunden. Aus der Sicht dieser Kunden zählt CiS heute zu den Besten im Markt. Besonders schätzen die Kunden den aktiven Beitrag von CiS zu ihren ?total cost of ownership? und damit einer zunehmenden Förderung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Diese Spitzenposition wird CiS in den Branchen Automatisierung, Automotive, Bankwesen, Maschinenbau, Medizintechnik, Steuer, Mess- und Regeltechnik, Transport-, Verkehrs- und Bahntechnik sowie Energie- und Umwelttechnologien weiter systematisch ausbauen. Auch 2019 gehört CiS laut WCA-Audit von Auditor Intertek, London wieder zu den besten Arbeitgebern der Welt.

CiS electronic GmbH, D-Krefeld,

CiS automotive GmbH, D-Krefeld,

CiS systems s.r.o., CZ-Nové M?sto p.S.

CiS automotive SRL, RO-Sibiu