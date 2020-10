Kabellos Messergebnisse übertragen mit dem ATORN Taschen-Messschieber

Der Messschieber ist mit geläppten Führungsflächen für einen gleichmäßigen Lauf des Schiebers und erhöhten Führungsbahnen für zusätzlichen Schutz des Maßstabes versehen.Das Gerät verfügt über den Schutzgrad IP 67, d. h. das Gehäuse ist dicht gegen Staub und auch gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser geschützt ? Messaufgaben lassen sich so ungehindert an der Produktionsmaschine durchführen.