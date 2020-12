Kairologische Aufstellung: Die eigene Lebensdynamik kennenlernen

Als Wissenschaft der Lebensdynamik beschreibt die Kairologie die Phasen im Leben eines Menschen, in der er oder sie seine beziehungsweise ihre Kräfte am besten entfalten kann. Dr. Karl Hofmann hat dafür in jahrzehntelanger Forschung einen Algorithmus entwickelt, der es jedem erlaubt, den Verlauf seines Kairos kennenzulernen, um ihn als persönlichen Navigator zu nutzen. Eine praktische Anwendung mit sehr tiefen Erfahrungen sind die Kairos-Aufstellungen. Die Termine für 2021 hat die Deutsche Gesellschaft für Kairologie e.V. (DGfK) nun festgelegt.

Zusammenhänge werden sichtbar

Aufstellungen bieten in der Kairologie die Möglichkeit, bisher unsichtbare Zusammenhänge oder Beziehungskonstellation offenzulegen und neue Lösungen zu finden. Dabei repräsentieren Personen, die im Raum als Stellvertreter aufgestellt werden jeweils ein Element der Problemkonstellation beziehungsweise des persönlichen Systems.

Für Mitglieder und Gäste, die das Wissen der Kairologie mit dem Erlebnis und der transformierenden Kraft einer Aufstellung verbinden möchten, veranstaltet die DGfK in 2021 mehrere Aufstellungstage. Jeder Aufstellungstag steht unter einem bestimmten Thema, das im Vorfeld bekannt gegeben wird. Das Thema des jeweiligen Tages wird dann aus kairologischer Sicht beleuchtet.

Eine Einführung in die Kairologie findet am jeweiligen Aufstellungstag statt. Vorkenntnisse sind daher nicht erforderlich.

Aufstellungstermine in 2021

Für das Jahr 2021 plant die DGfK sechs Präsenztermine sowie zwei Online-Aufstellungen. Die Termine sind dabei wie folgt:

Mittwoch, 27.01.2021

Dienstag, 30.03.2021

Montag, 17.05.2021

Freitag, 09.07.2021

Mittwoch, 29.09.2021

Mittwoch, 24.11.2021

Die Aufstellungen finden entweder in Mainz oder im unterfränkischen Wiesentheid statt und dauern von 10.30 bis 18 Uhr statt.

Die Termine für die Online-Aufstellungen sind

Mittwoch, 16.06.2021 und

Dienstag, 21.12.2921

Die Online-Veranstaltungen gehen jeweils von 9 bis 17 Uhr.

Für Mitglieder der DGfK kostenlos

Für Mitglieder der DGfK ist die Teilnahme an den Aufstellungen kostenfrei. Gäste können an zwei Terminen kostenlos teilnehmen, ab dem dritten Mal entstehen Teilnahmegebühren. Wenn Sie an einer der Aufstellungen teilnehmen möchten, müssen Sie sich lediglich bis spätestens eine Woche vor dem Termin anmelden.

Bei Interesse oder Fragen können Sie die Organisatorin der Aufstellungstage, Monika Tröppner, per Mail unter Kairos-Aufstellung@Kairologie.com kontaktieren.

Weitere Informationen zur DGfK und den Terminen gibt es außerdem auf der Website des Vereines: https://kairosgesellschaft.de