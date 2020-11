Kalender Marketing ist die Zukunft. Darüber sind sich auch Experten einig

Am kommenden Dienstag, den 17. November 2020 um 19 Uhr veranstaltet Dr. Oliver?Ratajczak?eine Expertenrunde zum Thema ?Kalender Marketing?. Gemeinsam mit dem CEO von PosBill, Udo Finkbeiner, wird er die Vorteile des Kalender Marketings innerhalb seiner Webinarreihe ?Werkzeuge für gute Kundenbeziehungen? genauer besprechen.

Mit seinem Unternehmen?deine-kundenbrille.de?ist Dr. Oliver?Ratajczak der Experte und Ratgeber für profitable Kundenbeziehungen. Er schärft den Blick für das Wesentliche: Zufriedene Mitarbeiter, die abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen: Profitable Kundenbeziehungen.

Udo Finkbeiner lebt mit seinem Unternehmen PosBill das Motto: savesmallretail. Jahrelange Erfahrungen im Bereich Point of Sale in den Bereichen Handel und Gastronomie machen ihn zum Experten was sinnvolle Softwaretools betrifft. Savesmallretail steht für die Unterstützung kleiner und mittelständiger Unternehmen. Diese leisten tagtäglich einen wichtigen Beitrag mit ihren lokalen Stores innerhalb des Mittelstandes.

Dr. Oliver?Ratajczak nutzt selbst Jumpbird und hat bereits erste positive Erfahrungen damit gemacht. Denn im Vergleich zu Emailmarketing, ist Kalender Marketing die Zukunft. Nicht nur, dass man sowohl Kunden als auch Neukunden für sich gewinnen kann. Nein, auch der zeitliche Aufwand ist deutlich geringer, man braucht wenig Vorkenntnisse aus dem Bereich Marketing und es ist auch noch kostengünstiger.

Im kostenlosen Webinar in der kommenden Woche gehen die beiden Experten darauf ein, für welche Zielgruppen Jumpbird geeignet ist. Udo Finkbeiner wird einige praxisnahe Fallbeispiele und Branchen benennen, für die Kalender Marketing ein Meilenstein in der Kundenbeziehung sein wird. Denn, nicht nur kleine und mittelständige Unternehmen profitieren von der Einfachheit, sondern auch große Konzerne, die sogar ihre Mitarbeiterkommunikation und Mitarbeiterbindung deutlich verbessern werden.

Man kann also gespannt sein, welche Tipps die beiden Experten zu profitablen Kundenbeziehungen äußern werden.

Udo Finkbeiner unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen mit einfachen und günstigen Software-Lösungen. Mit Jumpbird bietet er Agenturen und Unternehmen eine neue, einfache und unaufdringliche Art mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten und mit bestehenden Kunden in Kontakt zu bleiben. Da die Nutzer nur einen Kalender abonnieren, ist Jumpbird datenschutzkonform. Udo Finkbeiner engagiert sich auch als Speaker und hält inspirierende Vorträge.