Kampf um CDU-Vorsitz: Duell der Denkschulen / Kommentar von Christopher Ziedler

(…) Stand jetzt (…) läuft es auf ein Duell zwischen

Friedrich Merz und Armin Laschet hinaus. Damit steht der CDU eine

Richtungsentscheidung ins Haus. Setzt sich ein eher integrativer oder ein mehr

konfrontativer Ansatz durch? Will die Partei stärker “grüne” Themen aufgreifen

und die Abwanderung von Wählern zur Umweltpartei umkehren? Oder adressiert sie

deutlicher das, was zum Unmut auf der konservativ-liberalen Seite und dem

Aufstieg der AfD geführt hat, um deren Wähler wieder an eine eindeutig

demokratische Kraft zu binden? (…) Von Stil und Inhalt könnten die Kandidaten

kaum unterschiedlicher sein. Es wird ein Duell der Denkschulen.

http://mehr.bz/geex (BZ-Plus)

