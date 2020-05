Kapitel 1 des kostenfreien Delphi E-Book ist online

Es ist soweit: Das erste Kapitel eines kostenfreien E-Books zum Erstellen von mobilen Anwendungen mit Delphi ist verfügbar. Es zeigt, wie einfach es ist, Delphi zu lernen und Apps für Android und iOS damit zu erstellen. Das Buch ?Mobile Entwicklung mit Delphi? von Vsevolod Leonov richtet sich an all diejenigen, welche den Wunsch haben, in die Welt der Delphi-Entwicklung, speziell der Programmierung von mobilen Apps, einzusteigen. Mit diesem Buch kann man die Technik der Programmierung von Anwendungen, einschließlich mobiler Apps, in kürzester Zeit erlernen. Der Hauptzweck besteht darin, die Techniken zum Erstellen von Programmen in einer der beliebtesten Entwicklungsumgebungen Delphi/ C++ Builder/ RAD Studio vorzustellen.

Der Schwerpunkt des ersten Kapitels liegt auf dem Kennenlernen von Delphi und dem Erstellen eines ersten Projektes. Der Autor stellt die Komponenten für die mobile Entwicklung vor, erklärt wie Delphi funktioniert und führt den Leser mit Schritt für Schritt-Anleitungen zur ersten App. Ebenso findet der Leser eine Beschreibung der Installation und die Einrichtung der Systemumgebung für die mobile Entwicklung. Unter https://embt.co/delphilernenpr finden Sie Ihre Version zum Herunterladen. Los geht?s und viel Spaß dabei.

Im Laufe der nächsten Wochen und Monate stellt Embarcadero weitere Kapitel zu den Themen Komponentenentwicklung, Programmstrukturen und vieles mehr zur Verfügung. Und weil es Spaß macht, liegt der Fokus auf Beispielen für mobile Anwendungen.

