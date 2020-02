Kartellamtspräsident Mundt warnt Lebensmittelhändler vor Missbrauch ihrer Marktmacht

Vor dem Handelsgipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel fordert

der Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mundt, die großen Supermarktketten

dazu auf, die Grenze zum Missbrauch nicht zu überschreiten. “Die Unternehmen des

Lebensmitteleinzelhandels dürfen ihre Macht nicht dazu missbrauchen, die

Konditionen einseitig zulasten der Erzeuger und Produzenten festzusetzen”, sagte

Mundt dem Tagesspiegel (Sonntagausgabe). Edeka, Rewe, Aldi und die

Schwarz-Gruppe mit Lidl und Kaufland haben einen Marktanteil von mehr als 85

Prozent. Vertreter der vier großen Lebensmittelhändler treffen am Montag mit

Merkel, Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Bundesagrarministerin Julia

Klöckner zusammen, um über faire Lebensmittelpreise zu diskutieren. “Der

Einkaufsmacht von Industrie und Handel muss eine Angebotsmacht der Landwirte

gegenübergestellt werden”, sagte Ex-Verbraucherministerin Renate Künast (Bündnis

90/Die Grünen) dem Tagesspiegel. Heute würden die großen Player der

Lebensmittelindustrie und des Lebensmittelhandels die Preise diktieren. “Milch

und Fleisch werden oft zu Dumping-Preisen verkauft, die Landwirte zahlen drauf”,

kritisierte sie mit Blick auf die Bauernproteste. Um das Tierwohl zu verbessern,

soll der Handel “auf Werbung für Fleisch zu Dumpingpreisen zu verzichten”, sagte

Greenpeace-Landwirtschaftsexpertin Stephanie Töwe der Zeitung. Der

Lebensmittelhandelsverband lehnt das jedoch ab. “Sonderangebote gehören zur

Preispolitik und damit zum 1×1 der Betriebswirtschaft”, sagte Verbandspräsident

Friedhelm Dornseifer dem Tagesspiegel. Man könne über die Höhe von

Aktionspreisen anderer Auffassung sein. “Aber wie will man allgemeingültig

festlegen, was anständig ist und was nicht?”

https://www.tagesspiegel.de/politik/lebensmittel-sollen-teurer-werden-warum-die-

bundesregierung-discounter-zu-hoeheren-preisen-draengen-will/25499210.html

Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom,

Telefon: 030/29021-14908

Pressekontakt:

Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd@tagesspiegel.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/2790/4508559

OTS: Der Tagesspiegel

Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell