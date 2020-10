Katharina Hahn zur neuen Chefredakteurin von CasinoAllianz ernannt

Die Ernennung von Katharina für die redaktionelle Position wird von Experten als beste Entscheidung bezeichnet, da sich das Glücksspiel stark auf webbasierte Casinos konzentriert. Die Besetzung von Katharina verspricht einen professionellen Ansatz, da sie über hochmoderne Erfahrung in Bezug auf Online Casino Blogs sowie über Insiderwissen in Bezug auf das Casino-Bewertungssysthem verfügt. Katharina Hahn wird eine gut strukturierte, redaktionelle Richtlinie mit nachweislicher redaktioneller Erfahrung entwickeln, welche kreative und nützliche Inhalte für Online-Spieler bereitstellen wird. CasinoAllianz wird von der Vielseitigkeit der Mehrkanäle profitieren, welche dieser Webseite im Zeitalter der digitalen Information einen starken Wettbewerbsvorteil verschaffen soll.CasinoAllianz wurde im Jahr 2019 gegründet und stellt der Online Gaming Community umfassende Testberichte über Gaming Bewertungen zur Verfügung. Dies schließt legitime Casinos und Boni ein. Deshalb wird Casino Allianz Portal monatlich von über 10K Spielern besucht, die nach interessanten und profitablen Angeboten suchen. Dieser Fakt wird durch aktuelle Casino-Bewertungen von echten Spielern unterstrichen, welche die ehrliche und zuverlässige Partnerschaft betonen. Sämtliche Aktionen werden von CasinoAllianz überprüft. Die interaktive Oberfläche der Webseite enthält keine Popups für kommerzielle Anzeigen, um eine ununterbrochene und einfache Navigation zu gewährleisten. CasinoAllianz versorgt die Online Gaming Fans mit wichtigen Informationen zu? Online Echtgeld Casinos im Jahr 2020: Slot Planet, Casilando, Spinscruise, Genesisspins, Spinslabs? Casino Bonus ohne Einzahlung: mehr als 60 gratis Bonusangeboten? Freispiele in den Online Casinos: mehr als 2000 Freispiele insgesamtsowie Ratgeber zu Zahlungsmethoden, mobile Casinos und viele weitere Online Gaming Details.Während ihrer ersten Onboarding-Sitzung wies Katharina Hahn auf die Wichtigkeit der Notwendigkeit von neuen Branchen sowie echten Innovationen in Bezug auf glaubwürdige Informationen. Diese wirken sich erheblich auf die Entscheidung eines Spielers aus, um zurückzukehren oder eine negative Einstellung gegenüber einer bestimmten Marke zu entwickeln.Sie argumentierte: ?Ich denke, es besteht ein hoher Bedarf an Transparenz, um Vertrauen bei den Spielern sowie den seriösen Casino-Anbietern aufzubauen. Dies umfasst alles, von Daten über das Produkt bis hin zum Marketing. Die Betreiber sollten einen offenen und ehrlichen Dialog mit den Spielern führen und erklären, wie die Daten der Kunden verwendet werden und wie gewettet wird, um jeden Kunden zu schützen. Wir glauben, das dieses Vorhaben sowohl die Kundenbindung sowie die Markenbewerbung auf den Punkt bringen wird?.Katharina lobte das CasinoAllianz-Management für die Erfassung umfangreicher Echtzeitdaten, welche für die Analyse des Spielverhaltens im Vergleich zu den Spieler Erwartungen sowie historischen Normen von entscheidender Bedeutung ist. Dies unterstützt CasinoAllianz dabei, relevante Bewertungen zu erstellen, welche die Spieler ohne Probleme identifizieren können. Die neue Chefredakteurin erwartet ebenfalls, dass Casino Allianz mehr als lediglich ein Bewertungsportal wird. Katharina plant, im Jahr 2021 eine aktuelle Rubrik für Nachrichtenblogs und Updates für Casino Spiele einzurichten.