Kaufen Sie eine Kirchenbank für Ihr Zuhause.

Hunderte von Jahren prächtige alte Kirchenbänke gehören zu Museumssammlungen und historischen Kathedralen. Sie sind mit Schnitzereien, Reliefs und dekorativen Elementen verziert, manchmal mit Heiligenfiguren oder Szenen aus biblischen Geschichten. Sie sind normalerweise fest mit dem Boden der Kirche verbunden.



Hier in Europa können wir auch Kirchenbänke aus dem 17. und 18. Jahrhundert sehen.Die Erhaltung antiker Kirchenbänke in Kirchen ist jedoch eher eine Ausnahme.



Während der herausfordernden Dienstjahre für die Gläubigen wurden die Kirchenbänke zerstört, beispielsweise durch verheerende Brände, oder sie verblassten nur durch Feuchtigkeit und Schädlinge. Es ist durchaus üblich, dass alte Kirchenbänke mit der Zeit ihren Charme verlieren. Sie verlieren ihren früheren Glanz oder erfüllen nicht mehr die Anforderungen der Kirche und müssen einfach ersetzt werden.

“Niemand flickt ein altes Kleid mit einem Lappen von neuem Tuch; denn der Lappen reißt doch wieder vom Kleid, und der Riß wird ärger. Man faßt auch nicht Most in alte Schläuche; sonst zerreißen die Schläuche und der Most wird verschüttet, und die Schläuche kommen um. Sondern man faßt Most in neue Schläuche, so werden sie beide miteinander erhalten.“

Matt 9, 16, 17



ZOE Kirchenstühle folgen Traditionen



Praktische stapelbare hölzerne Kirchenstühle sind ein beliebter Ersatz für zerstörte Kirchenbänke. Sie sind leichter und ermöglichen eine einfache Bewegung von Ort zu Ort. Der Raum des Tempels wird dadurch viel flexibler – beispielsweise für Konzerte, gemeinsame Stücke und Proben.



Perfekter Komfort kombiniert mit einem minimalistischen Design, das zur historischen Kathedrale und zur modernen Kirche passt – das sind die ZOE-Kirchenstühle.



Stühle, die zu einer einzigen Kirchenbank verbunden werden können, sind ein angemessener Ersatz für antike Kirchenbänke. Sie bestehen aus massivem Eichenholz von höchster Qualität, sind stark, erstklassig und komfortabel. Zur Ausstattung der Stühle gehören ein Kippschreibtisch zum Schreiben und Lesen, ein Haken zum Aufhängen einer Handtasche und ein Knieschützer.



ZOE Kirchenstühle sind modern, elegant und gemütlich. Gleichzeitig folgen sie dank der unsichtbaren Verbindung durch Magnete der Tradition der Kirchenbänke. Auf diese Weise schaffen Sie Sitzgelegenheiten, die an antike, traditionelle Kirchenbänke erinnern und zukünftigen Generationen dienen.

Was tun mit antiken Kirchenbänken?



Antike Kirchenbänke bestehen normalerweise aus massivem Qualitätsholz. Eichenholz hält jahrzehntelang ohne Wartung. Wenn an der Oberfläche Anzeichen von Schäden erkennbar sind, kann ein harter und gesunder Kern darunter verborgen sein. Obwohl sie möglicherweise nicht ihren ursprünglichen Zweck erfüllen, können sie dennoch nützlich sein – an einem neuen Ort.



Alte, hochwertige Stühle und Bänke müssen manchmal nur geringfügig renoviert werden. Begeisterte Restauratoren und Hausmeister kaufen gerne Kirchenbänke wegen ihrer Qualität und ihres schönen Aussehens.



Sie können einer antiken Bank durch Schleifen, Lackieren und Malen neues Leben einhauchen. Bis zu einem gewissen Grad können sie Schäden durch Feuchtigkeit und häufigen Gebrauch beseitigen. Mit ein wenig Erfindungsreichtum entsteht ein Möbelstück, das völlig neu aussieht.

Alte Kirchenbänke erfüllen nicht unbedingt ihren ursprünglichen Zweck. Sie finden ihre neuen Plätze zum Beispiel auf Terrassen, Veranden oder in Gärten. Sie sind eine einzigartige und stilvolle Sitzgelegenheit mit einem Hauch von Geschichte.