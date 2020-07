Kearney stärkt Kernfelder mit neuen Partnern (FOTO)

Mit den neu gewählten Partnern Dr. Benedikt Frank und Dr. Enzio Reincke baut die Unternehmensberatung Kearney in der DACH Region gleich ihre Kompetenzen für die Bereiche Chemie und Energie sowie Private Equity. Weltweit begrüßt Kearney insgesamt 24 neue Partnerinnen und Partner in ihren Reihen.

“Ich freue mich sehr, dass mit Benedikt Frank und Enzio Reincke gleich zwei ausgewiesene Experten im Bereich Strategic Operations den Sprung zum Partner geschafft haben. Sie stärken unsere Kernkompetenzen in den Feldern Einkauf und Transformation weiter und ergänzen mit ihren Profilen perfekt unser Team von Partnerinnen und Partnern”, begründet Dr. Martin Eisenhut, Partner und Managing Director Kearney Deutschland, Österreich & Schweiz die Wahl. Zudem sieht Eisenhut in der Entscheidung auch eine weitere Bestätigung des Wachstumskurses des Unternehmens global und insbesondere in der DACH Region.

Dr. Benedikt Frank:

Dr. Benedikt Frank ist spezialisiert auf große Transformationsprojekte in den Branchen Chemie und Energie. Seine Schwerpunkte sind hier Kostentransformationen multinationaler Unternehmen, sowie Private Equity Portfolio-Unternehmen, die Potentialanalyse und – entwicklung. Er bringt tiefgehende Beratungserfahrung in Fragen der Netzwerk- und Produktionsoptimierung mit. Dr. Benedikt Frank arbeitet seit 2010 bei Kearney, hat einen PhD des Max-Planck-Instituts für Biophysikalische Chemie und schloss seinen Master in Natural Sciences an der Cambridge Universität in England ab. Er ist 37 Jahre alt und wohnt in München.

Dr. Enzio Reincke:

Dr. Enzio Reincke ist Spezialist für Wertsteigerungsprogramme in Portfoliounternehmen von führenden Private Equity Unternehmen. Seine Schwerpunkte sind Einkaufstransformationen, Digitalisierung des Einkaufs und damit verbundene, signifikante Einsparungen in den Portfoliounternehmen. Dr. Reincke arbeitet seit 2011 bei Kearney. Er ist Dr. rer. pol. von der WHU – Otto Beisheim School of Management und hat das BWL-Studium an den Universitäten Passau, Budapest und Hamburg absolviert. Er ist 41 Jahre alt und wohnt in Berlin.

