Keine Digitalisierung ohne hybride IT-Servicemodelle: operational services auf dem DIGITAL FUTUREcongress

Frankfurt am Main, 21. Januar 2020 – Am 18. Februar 2020 lädt das Team von operational services (OS) auf dem 8. DIGITAL FUTUREcongress im Congress Center in Frankfurt am Main zum Gespräch ein. Das diesjährige Motto der größten Kongressmesse zum Thema Digitalisierung im Mittelstand lautet dieses Jahr: „Mittelstand trifft Digitalisierung und das Technologieland Hessen“. Passend dazu informiert die OS als langjähriger Platinpartner an Stand C1 über das Thema hybride IT-Servicemodelle. Um 14:20 Uhr erläutern die Experten auf Bühne 2 den digitalen Backbone der IT-Transformation an ausgewählten Best Practices.

Information Technology Outsourcing als Wettbewerbsvorteil

Sämtliche Fachbereiche in Unternehmen werden von der Digitalisierungswelle regelrecht geflutet: Neue Produkte und Services sowie innovative Geschäftsmodelle gewinnen immer stärker an Bedeutung. Wer im zunehmend agilen Wettbewerbsumfeld bestehen will, muss die eigene Aktions- und Reaktionsfähigkeit entsprechend optimieren. Ein Weg, die digitale Transformation erfolgreich zu meistern, ist Information Technology Outsourcing (ITO). Dieser Ansatz überträgt IT-Funktionen (Infrastruktur, Anwendungen, Geschäftsprozesse) über einen definierten Zeitraum an externe Spezialisten.

Zahlreiche Vorteile für Unternehmen in der digitalen Transformation

Mit den richtigen Service Level Agreements und einem vertrauensvollen IT Service Provider als Partner ist diese Lösung risikoarm und schnell umsetzbar. Mittels ITO können Unternehmen zahlreiche Vorteile realisieren: Von dem Wettbewerbsvorsprung durch kontinuierliche Verbesserungen der IT Services über die Variabilität in der Servicemodellierung und die Einsparung von Zeit, Ressourcen sowie Finanzen durch Synergieeffekte bis hin zu Kosten- und Leistungstransparenz liegen zahlreiche Benefits auf der Hand. Darüber hinaus generieren Unternehmen zusätzliche Chancen durch den Zugriff auf ausgewiesene Systemarchitekten und andere IT-Spezialisten, einen 24/7-Service aus dem professionellen Operations Center sowie die Einhaltung höchster Sicherheitsstandards durch Zugriff auf hochspezialisierte CERT- und SOC-Teams. Methodisch geschulte Transition & Transformation Teams wissen, wie sich ein Rechenzentrum im laufenden Betrieb von A nach B migrieren lässt und können an dieser Stelle optimal unterstützen und beraten.

Langjährige Expertise hautnah erleben

Dank umfassender Erfahrungen können die Spezialisten der OS vor Ort zeigen, wie professionelles ITO richtig funktioniert, worauf Unternehmen unbedingt achten müssen und auf welche hybriden Betriebsmodelle sie flexibel zugreifen können. Nicht immer ist das volle Outsourcing im ersten Schritt die richtige Wahl, meist hilft die teilweise Ausgliederung bestimmter Funktionsbereiche. Auf dem DIGITAL FUTUREcongress in Frankfurt haben die Besucher an Stand C1 die Möglichkeit, den direkten Kontakt zu den Experten zu suchen und individuelle Fragestellungen zu diskutieren.