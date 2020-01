Keine Experimente / Leitartikel von Kerstin Münstermann zur CDU in Thüringen

Es ist schon interessant, wie viel Einfluss sich ehemalige

Politiker noch zusprechen. Bei den aktuellen Entwicklungen in Thüringen machen

derzeit Leute Schlagzeilen, deren Amtszeit schon lange vorbei ist. So meldete

sich nach rund einer Dekade der frühere CDU-Ministerpräsident Dieter Althaus zu

Wort. Und zwar mit für seine Partei äußerst brisanten Einlassungen. Althaus, der

das Land zwischen 2003 und 2009 mit absoluter Unionsmehrheit regierte, arbeitet

seit Jahren für den Autozulieferkonzern Magna. Dennoch schlug er vor, die CDU

solle doch in einer Projektregierung mit den Linken regieren. Auch

Altbundespräsident Joachim Gauck fordert, die Union müsse in Thüringen über

ihren Schatten springen und mit der Linken verhandeln.

Die allerdings, die gerade in der CDU bundespolitisch das Sagen haben, sind

strikt gegen eine Zusammenarbeit mit den Linken. CDU-Generalsekretär Paul

Ziemiak war da bereits am Wahlabend im Oktober sehr klar. Und zwar in beide

Richtungen. “Keine Zusammenarbeit mit den Linken oder der AfD”, hieß es bereits

am Wahlabend sehr deutlich aus dem Konrad-Adenauer-Haus. Er bekam für seine

klare Haltung viel Zuspruch. Ziemiak sowie auch seine Chefin, die

CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, berufen sich dabei auf eindeutige

Parteitags- und Fraktionsbeschlüsse der CDU.

Im Falle der AfD muss der Ausschluss einer Zusammenarbeit ohnehin unstrittig

sein. Aber auch Linke und Union vertreten eine völlige unterschiedliche

Auffassung von Politik. In der Sozialpolitik ebenso wie in der Verteidigungs-,

Sicherheits- und Flüchtlingspolitik. Diese politischen Unterschiede sind

eklatant. Und gut, denn davon lebt eine Demokratie. Sie lässt den Wählern eine

wirkliche Wahl. Ein Zusammengehen der CDU mit den Linken in Thüringen würde die

Bundespartei spalten. Kramp-Karrenbauer würde den konservativen Teil der Union

und den wirtschaftlichen Mittelstand gleichermaßen verprellen.

CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer muss auch auf die warnenden Töne der CSU achten.

Aus Bayern heißt es zwar, das sei Angelegenheit der CDU. Aber man rate doch,

möglichen Kooperationen zu widerstehen. Die Ansage ist also klar, zumal man in

München den Linken-Politiker und Wahlsieger Bodo Ramelow in der alleinigen

Verantwortung sieht, eine Regierung auf die Beine zu stellen. Warum sollte man

ihm das leichter machen? Thüringens CDU-Partei- und Fraktionschef Mike Mohring

wies den Althaus-Vorstoß zumindest nicht zurück. Für die Thüringer CDU wäre es

eine Option, doch noch an die Macht zu kommen. Und natürlich hat auch der

Thüringer CDU-Generalsekretär zumindest geografisch recht, wenn er sagt: “Berlin

ist weit.”

Trotzdem: Ein Präzedenzfall muss vermieden werden, so kompatibel und rational

der linke Ministerpräsident Ramelow auch sein mag. Für Thüringen bedeutet dies:

Ein Mittragen einzelner Projekte durch die CDU ist ja durchaus denkbar. Eine wie

auch immer geartete “Regierung” ist doch mehr, als bei einzelnen Projekten im

Sinne des Landes mitzuarbeiten. Und diese würde die Partei im Bund ein Jahr vor

der regulären Bundestagswahl viel Glaubwürdigkeit kosten. Ramelow geht davon

aus, dass die Verhandlungen mit SPD und Grünen über ein Regierungsprogramm in

den nächsten Tagen abgeschlossen werden könnten. Vielleicht war der laute

Vorschlag eine Nebelkerze zur Disziplinierung der künftigen

Minderheitsregierung. Und die CDU kann in der Opposition das Zünglein an der

Waage spielen. Und sich erneuern. Das, wonach sich die SPD im Bund ja angeblich

so sehnt.

Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST

Telefon: 030/887277 – 878

bmcvd@morgenpost.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53614/4488064

OTS: BERLINER MORGENPOST

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell