KELLOGG führt Lehrerumfrage durch

Lehrkräfte sind sich einig:

Kinder, die ohne Frühstück in die Schule kommen, leiden unter den negativen

Auswirkungen

85 Prozent aller Lehrer/innen der Klassenstufen 1-6 geben an, dass Schüler

mehrfach die Woche morgens ohne Frühstück im Unterricht erscheinen*. Die Hälfte

der befragten Lehrkräfte vermuten, dass den Kindern zu Hause gar kein Frühstück

angeboten wird. Die fehlende Mahlzeit am Morgen hat eine erschreckende Folge: 98

Prozent der Lehrer/innen sind sich einig, dass sich dies unmittelbar negativ auf

die Schüler auswirkt.

Die Konzentrationsfähigkeit der Kinder sinkt, sie sind nur eingeschränkt

lernfähig, ihre Auffassungsgabe ist beeinträchtigt, sie sind leichter abgelenkt,

zeigen zunehmend störendes Verhalten und sind lethargischer. Ein Großteil der

Lehrkräfte (61 Prozent) schätzt, dass den Kindern ohne Frühstück so täglich im

Schnitt ungefähr eine Stunde an Lernzeit fehlt. Und es gibt kaum Abhilfe, denn

nur ca. einem Drittel der Schüler, die ohne Frühstück in die Schule kommen, wird

mit einem kostenlosen Frühstück geholfen. Jede zehnte Lehrkraft kauft den

Kindern sogar aus privaten Ersparnissen ein Frühstück.

Deutschlandweit ist dies die traurige Realität. Aus diesem Grund unterstützt

KELLOGG den Verein brotZeit e.V. bereits seit 2015. Das ganzheitliche Konzept

von brotZeit findet sich schon im Namen wieder: Brot und Zeit geben. Schüler

erhalten ein ausgewogenes Frühstück, vorbereitet und betreut von mehr als 1.300

Senioren deutschlandweit. Dass dieser Ansatz funktioniert, zeigt sich in den

Ergebnissen einer zweiten repräsentativen Umfrage von Lehrkräften an Schulen, an

denen es durch brotZeit ein Frühstücksangebot gibt**.

Im Schnitt nimmt jedes fünfte Kind täglich das brotZeit-Frühstücksangebot wahr.

Der durchweg positive Einfluss von brotZeit wird von Lehrer/innen klar

bestätigt. So sind sich 95 Prozent der Lehrkräfte einig, dass sich Schüler mit

Frühstück besser konzentrieren. Zudem sind 91 Prozent der Lehrer/innen davon

überzeugt, dass das gemeinsame brotZeit Frühstück das Sozialverhalten der

Schüler fördert und die Interaktionen der Kinder miteinander und mit Erwachsenen

verbessert.

Der Großteil der Lehrkräfte (84 Prozent) geht außerdem davon aus, dass sich ein

brotZeit-Frühstück positiv auf das Lernverhalten auswirkt und so bessere

Lernerfolge erzielt werden können, da die Schüler weniger lethargisch sind. Das

Frühstücksangebot hat des Weiteren einen positiven Einfluss auf die

Pünktlichkeit und den allgemeinen Bildungsstand. Jede zweite Lehrkraft meint,

dass Schüler häufiger pünktlich zum Unterricht erscheinen und sogar ihren

Bildungsstand verbessern können, wenn ihnen regelmäßig ein brotZeit-Frühstück

zur Verfügung gestellt wird.

Oliver Bruns, Geschäftsführer KELLOGG Germany & Austria, kommentiert: “Die

Ergebnisse der beiden Umfragen zeigen, wie wichtig die Arbeit von brotZeit e.V.

für die Kinder ist. Auf den ersten Blick wird ein tägliches Frühstück angeboten,

langfristig aber verbessert brotZeit mit seinem Angebot die Chancengleichheit

der Schüler. Wir freuen uns über und sind stolz auf die Zusammenarbeit mit

brotZeit, einem Verein mit einer essentiellen Mission für die Zukunft unserer

Gesellschaft.”

Uschi Glas, Mitbegründerin und Vorstandsmitglied brotZeit e.V. erklärt: “Dank

KELLOGG können wir viele Grundschulen in Hamburg unterstützen und somit

hunderten Kindern ein nahrhaftes Frühstück anbieten. Um noch mehr Kinder zu

versorgen, wird unser Verein weiter wachsen. Ich freue mich, dass Kellogg uns

bei diesem Schritt in die Zukunft begleitet und uns langfristig unterstützt.”

Der Verein brotZeit e.V. richtet gemeinsam mit seinen Förderern den Blick in die

Zukunft. So sollen die Frühstücksabgebote von 225 auf 1.500 Schulen erweitert

werden, um noch mehr Kindern einen produktiven Schultag zu ermöglichen.

*Repräsentative Umfrage 1 – Zielgruppe: Lehrer/innen der Klassenstufen 1-6 in

Deutschland; Stichprobengröße: 601 Teilnehmer

**Repräsentative Umfrage 2 – Zielgruppe: Schulleiter/innen bzw. Lehrer/innen in

Schulen mit Schülern der Klassenstufen 1-6 in Deutschland, in denen durch

brotZeit e.V. ein Frühstücksangebot vorhanden ist; Stichprobengröße: 185

Teilnehmer

