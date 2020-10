keytech veröffentlicht mit keytech 14.3 das dritte Feature Pack der aktuellen Major-Version

Dem Softwarehersteller aus dem Ruhrgebiet ist mit dem aktuellen Release ein ausgewogenes Paket gelungen. In der aktuellen Version finden neben vielen neuen Features und Funktionen auch große Produktneuheiten, wie eine integrierte Applikation zur Anzeige von PLM-Informationen direkt im CAD-System oder eine responsive Web-App, die mit den gespeicherten Abfragen ein mächtiges Recherche-Tool in den Browser bringt, Platz.

Die neue Version des Softwareentwicklers keytech Software GmbH bringt viele neue Funktionen und Features mit, die den Arbeitsalltag der Kunden nicht nur erleichtern, sondern auch effizienter gestalten lassen.

In der Version keytech 14.3 des Recklinghäuser Unternehmens verbergen sich beispielsweise Neuerungen wie der neue Arbeitsbereich ?Webansicht?, der es Kunden ermöglicht externe Websites oder Web-Apps direkt in der keytech Oberfläche anzuzeigen. Dies ermöglicht es, Informationen aus beispielsweise ERP- oder CRM-Systemen über einen Web-Aufruf direkt in das PLM- und DMS-System zu integrieren. In vielen Anwendungsfällen wird eine aufwendige Kopplung der Systeme so überflüssig. Darüber hinaus werden aber auch Features wie formatierbare Texte im Editor oder eine Kopierfunktion direkt im CAD-Addin mit keytech 14.3 ausgeliefert.

Auch in Sachen zukunftsorientierte Technologien geht der Softwareentwickler aus dem Ruhrgebiet mit dem neuen Release einen deutlichen Schritt weiter. Ein Beispiel hierfür ist der keytech application server, durch den neue Produkte wie keytech insight oder keytech search überhaupt erst möglich wurden.

??Wir legen mit dem keytech application server einen Grundstein für die microservice-orientierte keytech Architektur von morgen?, so Carsten Kruhs, Leiter des Entwicklungsteams aus dem Hause keytech.

Der PLM-Lösungsanbieter lege viel Wert darauf, dass sich neue keytech Services beziehungsweise Produkte schnell und einfach bei den Kunden etablieren lassen. Dies ist durch die neue Technologie des keytech application servers gelungen. Viele Neuerungen wie keytech insight, keytech search, keytech workflow engine oder auch die keytech api basieren in keytech 14.3 bereits auf dem keytech application server.

Mit keytech insight wurde eine schnelle und effiziente Applikation entwickelt, um keytech PLM-Informationen direkt im jeweiligen CAD-System des Konstrukteurs zu integrieren. Dieses innovative Produkt bietet Konstrukteuren und Produktdesigner in ihrem Arbeitsalltag einen echten Mehrwert, da in vielen Fällen ein Wechsel in den keytech client schlicht nicht notwendig ist und informierte Entscheidungen im Konstruktionsprozess so weitaus schneller getroffen werden können. Die Applikation ist aktuell für die CAD-Systeme Inventor, SOLIDWORKS und Solid Edge verfügbar.

Die Web-Applikation keytech search ermöglicht es den Kunden, keytech Abfragen einfach im Web-Browser auszuführen, was auch mobil und ohne den keytech client möglich ist. Mit der Web-App hat keytech so ein mächtiges Recherche-Tool geschaffen, das sich durch die einfache und intuitive Bedienung gerade auch für neue Anwender hervorragend eignet.

?Unsere Kunden speichern heute weit mehr Informationen und Dokumente in keytech, als Ihre CAD-Modelle und Konstruktionszeichnungen.? erklärt Dr. Reiner Heimsoth, Geschäftsführer der keytech Software GmbH. Es habe sich in jüngster Vergangenheit abgezeichnet, dass es daher auch einen Weg brauche, diese Informationen vielen verschiedenen Anwendergruppen im Unternehmen bereitzustellen und einen möglichst einfachen Weg für diese Anwender zu bieten, diese Informationen zu finden und darauf zuzugreifen. ?keytech search ist definitiv ein erster wichtiger Schritt in genau diese Richtung? so Heimsoth weiter.

Unterm Strich ist dem PLM-Lösungsanbieter aus dem Ruhrgebiet mit dem neuen Release ein ausgewogenes Paket gelungen, das hilfreiche neue Funktionen, innovative und zukunftssichere Technologien und spannende neue Produkte zusammenbringt.

Diese Pressemeldung als PDF herunterladen

Die 1993 gegründete keytech Software GmbH gehört heute zu den führenden Anbietern von Product Lifecycle Management-Systemen.

Der Schlüssel für eine erfolgreiche Einführung einer Product Lifecycle Management Technologie ist die Art und Weise der Implementierung, die Erfahrung des Partners und eine marktbewährte Software.

Wir agieren international mit Kunden überall in der Welt und blicken auf nun mehr 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Implementierung von Product Data Management und Product Lifecycle Management Systemen zurück. Wir verstehen uns darauf, Engineering und Geschäftsprozesse zu verbinden und haben bis heute mehr als 800 erfolgreiche Implementierungen bei unseren Kunden durchgeführt.

Unser Motto: “Think Big, Start Small”

Modularität und Skalierbarkeit unseres Produktes, gepaart mit der ausgewiesenen Expertise des keytech Teams, sorgen dafür, dass der Kunde bei der Umsetzung des Product Lifecycle Management Gedankens immer den richtigen Schritt zur richtigen Zeit durchführt. Wir pflegen eine langfristige und intensive Kooperation mit unseren Kunden und unterstützen sie dabei, das System in alle Geschäftsbereiche hinein zu entwickeln. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.keytech.de