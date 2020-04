KfW und Würth Leasing unterzeichnen zweites Globaldarlehen über 100 Mio. Euro

Die KfW und die Würth Leasing GmbH & Co. KG haben im April einen weiteren Globaldarlehensvertrag für Leasingfinanzierungen über 100 Mio. Euro unterzeichnet. Bei diesem Darlehensprogramm profitieren vor allem kleine und mittlere Unternehmen aber auch Freiberufler bei Neuanschaffungen von attraktiven Leasingkonditionen.

“Wir sind sehr stolz darauf, dass wir gemeinsam mit der KfW ein zweites Globaldarlehen in Höhe von 100 Mio. Euro realisieren konnten! Dies spricht, in der gerade für die Wirtschaft sehr herausfordernden Zeit, für die Stabilität unserer Unternehmensgruppe. So können wir als der Finanzierungspartner für den Mittelstand unverändert unseren Kunden attraktive Konditionen bieten und diese auch längerfristig sichern.” so Axel Ziemann, Geschäftsführer der Würth Leasing.

Mit der Würth Leasing die Vorteile der KfW-Förderung genießen!

Die Abwicklung ist wie gewohnt einfach: Der Vorteil aus der Förderung durch die KfW wird an die Unternehmer in Form eines Gutscheins weitergegeben, der mit der ersten Leasingrate verrechnet wird. Förderberechtigt sind Gewerbeunternehmen und Angehörige freier Berufe mit einem Jahresumsatz von bis zu 500 Mio. EUR, die ihren Sitz in Deutschland haben. Private Anschaffungen sind von der Förderung ausgenommen.

Weitere Informationen über die Würth Leasing und zur KfW-Mittelstandsförderung finden Sie unter: https://www.wuerth-leasing.de/leasing-im-ueberblick