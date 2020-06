KI-Embedded-Computer von Syslogic bestehen ECE-R10-Typengenehmigung (E-Mark)

Sämtliche Embedded-Systeme von Syslogic, die auf dem Jetson-AGX-Xavier-Modul von NVIDIA basieren, haben die Typengenehmigung nach UN-ECE R 10 (E-Mark) erhalten. Diese wird für viele Fahrzeuganwendungen vorausgesetzt.

Syslogic ist Herstellerin von Embedded-Computern, die in Fahrzeugen und mobilen Systemen eingesetzt werden. Häufig kommen die Computer als VCU (Vehicle Control Unit) zum Einsatz. Die neuesten Fahrzeugrechner bauen auf KI-fähigen Jetson-AGX-Xavier-Modulen von NVIDIA auf. Für diese Produktreihe hat Syslogic eben die Typengenehmigung nach ECE R10, auch bekannt als E-Mark, erhalten. Weiter erfüllt Syslogic die EMV-Industrienorm ISO 7637 für Straßenfahrzeuge.

Die Typengenehmigung bestätigt, dass die Embedded-Computer von Syslogic die gesetzliche Anforderung, welche die Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen an Fahrzeugkomponenten stellt, erfüllen. Michael Jung, Product Manager bei Syslogic, erklärt: “Die Embedded-Systeme auf Basis des Jetson AGX Xavier wurden speziell für Fahrzeuge entwickelt.” Mit der Typengenehmigung nach ECE R10 sei die Auslegung für den Fahrzeugeinsatz nun auch amtlich bestätigt, so Jung.

Robuste Embedded-Systeme für Edge Intelligence

Die Embedded-Computer verfügen über ein cleveres Elektronikdesign ohne bewegliche Teile. Sie sind unempfindlich gegen Schock, Vibration und Feuchtigkeit. Zudem sind sie für den erweiterten Temperaturbereich von ?25 bis +80 Grad Celsius auf Bauteilebene ausgelegt.

Die neu zertifizierte Produktreihe umfasst verschiedene Vehicle-Computer, die sich in Schnittstellenbelegung und Gehäuse unterscheiden. Je nach Ausführung werden sie in Bussen, Schienenfahrzeugen, Baumaschinen oder Agrarfahrzeugen eingesetzt. Allen Computern gemein ist das Jetson-AGX-Xavier-Modul von NVIDIA. Dieses verfügt über eine Acht-Kern-CPU in Verbindung mit einer 512-Core-Volta-GPU. Vortrainierte neuronale Netze kombiniert mit der GPU-beschleunigten Datenverarbeitung am Netzwerkrand ermöglichen autonome Entscheide ohne menschliches Zutun und ohne Verbindung zur Cloud. Das ist für autonomes Fahren genauso interessant wie für die Zustandsüberwachung oder die vorausschauende Wartung von Fahrzeugen.

Neben den Produkten auf Basis des Jetson AGX Xavier bietet Syslogic auch Embedded-Systeme, die auf dem NVIDIA-Jetson-TX2-Modul aufbauen. Diese wurden ebenfalls nach den UN-ECE R10-Vorgaben entwickelt. Die Typenprüfung steht in den nächsten Wochen an.

Syslogic bietet Industriecomputer, Embedded PC, Single Board Computer und Touch Panel Computer für den anspruchsvollen Industrieeinsatz. Die Geräte werden in Bereichen wie Maschinen- und Fahrzeugbau sowie Verkehrs- und Bahntechnik eingesetzt.

Sämtliche Embedded PC und Touch Panel Computer werden komplett in Europa entwickelt und gefertigt. Dadurch steht Syslogic seit über 30 Jahren für maßgeschneiderte, robuste und langzeitverfügbare Embedded-Systeme. Neben dem klassischen Produktsupport bietet Syslogic ihren Kunden eine kompetente, technische Projektbegleitung.