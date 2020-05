KI für autonome Mobilität

Mit Unterstützung des BayStartUP Investoren-Netzwerks investieren bm|t, APEX Ventures und Business Angel Dr. Carlo Velten einen siebenstelligen Betrag in das High-Tech Startup Spleenlab. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz will das Unternehmen aus Thüringen den sicheren autonomen Flug von Drohnen und Lufttaxis ermöglichen. Durch die Fusion unterschiedlicher Sensoren wie Kameras, Laserscanner und Radare mit der KI entwickelt das Unternehmen hocheffiziente Technologieanwendungen, die einen Flug ohne Piloten oder ein GPS Signal ermöglichen. Durch Echtzeitdatenauswertung auf der Drohne ergeben sich viele weitere Anwendungslösungen für z.B. die Inspektionen und Überwachung von Infrastruktur oder der 3D Kartierung. Ziel des Investments ist der weitere Unternehmensaufbau und die erfolgreiche Etablierung am europäischen und globalen Markt.

Mit Spleenlab holen sich die Investoren ein hoch innovatives Hightech- Unternehmen in ihre Portfolios. ?Für neue Mobilitätskonzepte in Verbindung mit Künstlicher Intelligenz sehen wir ein riesiges Potential. Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir Spleenlab zum Marktführer für KI-Lösungen in Deutschland und Europa entwickeln?, sagt Katja Butzmann, Senior Investment Managerin beim Lead-Investor bm|t.

Andreas Riegler, Gründungspartner von APEX Ventures, ergänzt: ?Spleenlab überzeugt mit einer starken Idee, seinem Knowhow und langjähriger Erfahrung bei der Entwicklung von spezialisierten KI-Lösungen für die Mobilität. Auf Spleenlab aufmerksam geworden sind wir dank unserer engen Zusammenarbeit mit dem BayStartUP Investoren-Netzwerk. Die ausgezeichnete Qualität der von BayStartUP begleiteten Unternehmen ist einer der Gründe für APEX Ventures, in die Startups der deutschen Deep-Tech Szene zu investieren.”

Tobias Rüdiger, Head of Operations & Finance: ?Auf der Suche nach einer soliden und nachhaltigen Finanzierung konnten wir mit bm|t, Apex Ventures und Dr. Carlo Velten drei starke Investoren von unserer Idee überzeugen. Ihr breites Netzwerk und die langjährige Erfahrung beim Aufbau junger High-Tech Unternehmen sind ein großer Gewinn für unsere Entwicklung.?

Klarer USP und Vorreiterrolle am Markt

Spleenlab nimmt mit seinen Entwicklungen eine Vorreiterrolle am Markt ein. Bisher sind Drohnen und Flugtaxis auf die Unterstützung von Piloten und den Kontakt mit einer Bodenstation angewiesen. ?Die von uns entwickelten Algorithmen sollen es Fahrzeugen und Maschinen aller Art ermöglichen, eigenständige Entscheidungen zu treffen und damit zeitaufwendige Prozesse schneller, präziser und vor allem kostengünstiger als bisher durchzuführen?, sagt Dr. Stefan Milz, Head of Research & Development bei Spleenlab. Das soll sich zukünftig ändern. Ein Novum am Markt ist zudem, dass die Auswertung der Daten in Echtzeit auf der Drohne erfolgt.?

Vielfältige Anwendungsszenarien

Die Technologie ist dabei nicht auf Drohnen festgelegt, sondern für jede Form der Mobilität geeignet. Die Sensoren können auch an einen festen Platz montiert werden und mit unserer KI die gewünschten Aufgaben erfüllen. Spleenlab ermöglicht so nicht nur autonome Flüge, sondern auch die Inspektion und Überwachung von Industrieanlagen, das präzise Monitoring von Wäldern, Agrarflächen und kritischer Infrastruktur, den sicheren Transport sensibler Güter oder das zielgenaue Aufspüren von Vermissten und Unfallopfern.

?Wir freuen uns, dass wir schon erste Aufträge und Pilotprojekte erfolgreich durchgeführt haben. Vor allem Echtzeitinspektionen und die Erstellung von hochpräzisen 3D Karten mit Hilfe von Drohnen sind bei unseren Kunden momentan sehr gefragt?, sagt Sebastian Süß, Head of Marketing & Sales.

Spleenlab ist in verschiedenen Netzwerken, wie der Urban Air Mobility Initiative Ingolstadt aktiv, der bayerischen Pilotregion für die Erprobung neuer Luftmobilitätskonzepte. Unter der Federführung von großen Netzwerkpartnern wie Airbus, Audi oder dem Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt wird hier der Nutzen der zukunftsweisenden Entwicklungen erforscht.

Bildmaterial zum Download ? BayStartUP:

transfer.byscloud.de/s/oZC7WSQocZBnTEQ

BayStartUP ist das bayerische Startup-Netzwerk für Gründer, Investoren und Unternehmen. Mit den Bayerischen Businessplan Wettbewerben, einem umfangreichen Coaching-Angebot und Europas größtem Investoren-Netzwerk unterstützt es Startups bei der Optimierung ihrer Strategie, dem Aufbau ihres Unternehmens und der Suche nach Gründungs- und Wachstumskapital. Für private und institutionelle Investoren sichert BayStartUP einen qualifizierten Dealflow und bietet Startup-Insights auf exklusiven Business-Angel-Meetings und Investorenkonferenzen. Mit bundesweiten Startup-Industrie-Matchings und konzeptionellen Angeboten berät BayStartUP etablierte Unternehmen bei der Entwicklung geeigneter Strategien für die Zusammenarbeit mit Startups. Über BayStartUP haben Gründer Kontaktchancen zu rund 300 aktiven Business Angels sowie über 100 institutionellen Investoren. Seit 2015 vermittelte BayStartUP über 263 Mio. Euro Kapital in 259 aktiv betreuten Finanzierungsrunden mit einem Volumen jeweils zwischen 50.000 und 6 Mio. Euro. Durch BayStartUP begleitete Unternehmen sind mit über 13.100 Mitarbeitern am Markt aktiv und erwirtschaften einen Umsatz von fast 1,4 Mrd. Euro (Stand 2017). Darunter sind acht Börsengänge und Erfolgsgeschichten wie Flixbus, eGym, Magazino, Voxeljet, numares, Transporeon oder die va-Q-tec AG.

www.baystartup.de I www.linkedin.com/company/baystartup I facebook.com/baystartup