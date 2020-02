KI für niedersächsische Unternehmen nutzbar machen

Im Rahmen einer zweitägigen Reise zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) besuchte Ministerpräsident Stephan Weil heute das Osnabrücker Unternehmen SALT AND PEPPER Software. Weil informierte sich vor Ort über aktuelle Entwicklungen und praktische Anwendungsszenarien aus den Bereichen Machine Learning und Virtual Reality.

KI, insbesondere Machine Learning, gilt als eine Schlüsseltechnologie für die Realisierung von Industrie 4.0 und wird zunehmend zum Innovationsmotor und Treiber der digitalen Transformation. Doch viel zu selten gelingt bisher der Transfer von der Forschung in die Praxis. ?Mit einer starken Wissenschafts- und Hochschullandschaft sowie Industriepartnern wie SALT AND PEPPER Software sind wir in Niedersachsen für den digitalen Wandel gut aufgestellt?, ist Stephan Weil überzeugt. ?Um im globalen Wettbewerb zukunftsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen sich jedoch mehr mit neuen Technologien beschäftigen?, mahnt Weil.

Die Lücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu schließen und Unternehmen zu befähigen, Machine Learning erfolgreich zu nutzen, sei ein erklärtes Ziel von SALT AND PEPPER Software, betont Geschäftsführer Timo Seggelmann. Der Einsatz einer Technologie wie Machine Learning solle dabei jedoch kein Selbstzweck sein: ?Wir entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden Anwendungsszenarien und Geschäftsmodelle, die einen Mehrwert schaffen, wirtschaftlich sinnvoll sind und die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen sichern?, so Seggelmann weiter.

Um hinsichtlich der Forschung stets auf dem neuesten Stand zu bleiben, kooperiert SALT AND PEPPER Software mit zahlreichen Hochschulen und beteiligt sich an Forschungsvorhaben. So ist das Unternehmen beispielsweise Konsortialpartner im Projekt ?IIP-Ecosphere: Next Level

Ecosphere for Intelligent Industrial Production?, das im Januar 2020 gestartet ist und vom

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert wird. ?Das Projekt IIP-Ecosphere passt ideal zu unserer Mission bei SALT AND PEPPER im Bereich Machine Learning: Wir wollen Künstliche Intelligenz in der Industrie ? insbesondere für mittelständische Unternehmen ? einfach nutzbar machen?, sagt Dr. Nils Haldenwang, Business Manager Machine Learning bei SALT AND PEPPER Software.

Stephan Weil nutzte die Gelegenheit ? ausgestattet mit VR-Brille und Controllern ? selbst auszuprobieren, wie die beiden Technologien Machine Learning und Virtual Reality sinnvoll

miteinander verknüpft werden können, und zeigte sich beeindruckt von den vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten im Kontext der industriellen Produktion.

Weitere Informationen unter https://salt-and-pepper.software/machine-learning/.

