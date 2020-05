KI-personalisierter Prämienshop eröffnet weltweit und bietet bedeutungsvollere Prämien sowie einen tieferen Kundendialog

Von Global Reward Solutions neu gestaltete Storefront führt mit Reward AI die KI-basierte Personalisierung von Prämien ein, um das Prämienshopping intelligenter, schneller und intuitiver zu gestalten.

Global Reward Solutions, die zukunftsweisende Plattform für Prämienmanagement, meldete heute den Launch einer neuen personalisierten Storefront (https://c212.n et/c/link/?t=0&l=de&o=2794593-1&h=1763715676&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink %2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2794593-1%26h%3D1137709068%26u%3Dhttps%253A%252F%252F www.globalrewardsolutions.com%252Fwhy-grs%252F%26a%3Dnew%2BPersonalized%2BStoref ront&a=neuen+personalisierten+Storefront) , die auf der bahnbrechenden KI-Technologie für Prämien Reward AI basiert und für ein neues Einkaufserlebnis beim Prämienshopping sorgt.

Mithilfe von maschinellem Lernen empfiehlt die KI-Technologie Prämien, die am besten den Interessen von Mitgliedern entsprechen. Das kurbelt die Aufruf- und Einlösungsquote an. Darüber hinaus können dank der brandneuen Search-and-Shop-Oberfläche der nächsten Generation gewünschte Produkte von dem GRS-Katalog mit 2.500 Markenprämien von Unternehmen wie u. a. Apple, Sony, Garmin, Nintendo, Bose, Fitbit, Cabela–s, Michael Kors und KitchenAid schneller gefunden und bestellt werden. Durch die Kombination dieser beiden Innovationen werden Punkte schneller eingelöst und die Programmtreue sowie eine positive Verhaltensänderung gefördert.

“Unternehmen mit Incentive-, Anerkennungs- oder Treueprogrammen möchten eine Plattform, die Mitarbeiter durch persönlich bedeutungsvolle Prämien zu Hochleistungen motiviert”, so Rob Purdy, Gründer und CEO von Global Reward Solutions. “Unsere neue Reward AI-Technologie macht es möglich, schneller die Prämien zu finden und für Punkte einzulösen, die uns wirklich am Herzen liegen und schafft so einen stärkeren Zusammenhang zwischen Leistung und Belohnung. Das ist wirklich bahnbrechend.”

Die neue von GRS personalisierte Storefront gestaltet Prämienshopping von Grund auf neu. Neben KI-Personalisierung umschließt sie sechs Designinnovationen:

1. Vorhandene Marken werden entsprechend der Vorlieben von Mitgliedern angezeigt. 2. Durch Facettensuche können Mitgliedern Prämienkategorien leichter durchsuchen. 3. Durch Merkmalgruppierung können Mitglieder über einen Bildschirm die exakte Größen-, Farb- oder Funktionsoption wählen, die sie wünschen. 4. Die vorhandenen Kategorien betonen beliebte Prämienkollektionen wie Mode, Reise oder Wohndesign. 5. Die Mega-Menü-Suche beschleunigt die Shop-Navigation. 6. Integration mit Evergrow – unser Klimaschutzprogramm. Mit jeder Transaktion finanziert Global Reward Solutions die Anpflanzung von fünf heimischen Bäumen, um die globale Erwärmung zu verringern.

Prämienlieferung für Home Office-Mitarbeiter durch lokale Dienstleister

In Zeiten, in denen Arbeitnehmer in aller Welt zunehmend von Zuhause arbeiten, ist die Einbindung von Mitarbeitern entscheidender denn je. Da wir über Kunden in mehr als 185 Ländern verfügen, haben wir ein flexibles und robustes System zur Beschaffung und Auftragsausführung eingeführt. Es ermöglicht uns auch in diesen schwierigen Zeiten, Prämien schnell und effizient an Mitarbeiter zu liefern, die von Zuhause arbeiten. Wir haben außerdem eine Sonderkollektion von Prämien für die Heimarbeit zusammengestellt, um das Arbeiten von Zuhause etwas angenehmer zu gestalten. Auch wenn die Produktwahl je nach Region unterschiedlich ausfällt, sind Optionen wie u. a. ergonomische Schreibtische und Zubehör, Yoga- und Fitnessausrüstung, Wellness-Tracker, 4K-Fernseher und Smart Home-Geräte zu allgemein beliebten Prämien geworden. In den kommenden Wochen werden wir zusätzlich innovative Bereiche mit Preisvorteilen, Wellness-Herausforderungen und Best Practices einführen, um alle Home Office-Mitglieder zu unterstützen.

Informationen zu Global Reward Solutions

Global Reward Solutions ist die weltweit erste cloudbasierte Plattform für Prämienmanagement, die Ihrem Unternehmen hilft Mitarbeiteranerkennung, Vertrieb, Kundenloyalität, Marketingkampagnen und Wettbewerben zu neuen Höhen zu verhelfen. Unsere Technologie fördert die Mitarbeitermotivation in den weltweit intelligentesten Unternehmen durch eine KI-basierte personalisierte Storefront des Prämienshops, wo beliebte Marken wie Apple, Sony, Garmin, Nintendo, Bose, Fitbit, Cabela–s, Michael Kors, KitchenAid und viele mehr warten. Unsere Plattform bietet die nahtlose Automatisierung von Prämiendaten, Bestellabwicklung, lokaler Auftragsabwicklung, regionaler Einhaltung von Steuervorschriften und Währungsumrechnung in über 185 Ländern. Weitere Informationen finden Sie auf https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2794593-1&h=400 4771737&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2794593-1% 26h%3D4062316083%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.globalrewardsolutions.com%252F%26a %3Dwww.globalrewardsolutions.com&a=www.globalrewardsolutions.com .

