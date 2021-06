KI-Projekt AIGA.live trotz Frühstart erfolgreich | Automated Intuitive Guided Administration

Erste Funktionstests mit AIGA.live erfolgreich absolviert.In Berlin wurde der Nacht vom 31. Mai auf den 1. Juni 2021 erstmals AIGA.live , das vollautomatisierte Guiding & Controling System für die Übertragung audiovisueller Inhalte mit Erfolg getestet. So war es der AI basierten Situationserkennung bereits möglich, einfache Steuerkommandos umzusetzen und das Ergebnis in Echtzeit zu präsentieren. AIGA.live ist eine Entwicklung der streamacademy.online.

„Zugegeben, das Abfahren einer Animation war keine große technische Herausforderung, aber es hat in die beeindruckender Weise die fantastischen Möglichkeiten gezeigt. Der Versuch hat bewiesen, daß es Stand heute keinerlei technische Barrieren gibt, um AIGA.live auf breiter Ebene sowohl industriell als auch privat einzusetzen. Wir können direkt in die Optimierung einsteigen und mit der eigentlichen Arbeit beginnen. Bis zur Marktreife werden allerdings noch 2 Jahre vergehen. In dieser Zeit gilt es vor allem, die KI mit Daten zu füttern. Daten die in der von uns benötigten Form erst noch generiert werden müssen. Das ist vor allem Fleißarbeit.“ so Entwickler und Projektleiter Oliver E. Czolbe beim AIGA.live – Visionärsmeeting in Berlin.