Kick-off der neuen IBM&PKS DevOps Webcast Reihe

DevOps ? die Verbindung von Entwicklung (Dev = Development) und Betrieb (Ops = Operations) in einem gemeinsamen Prozessmodell ? ist in deutschen Unternehmen auf dem Vormarsch. Viele solcher agilen Projekte wurden bereits erfolgreich umgesetzt und Unternehmen profitieren von Geschwindigkeits- und Qualitätsvorteilen bei der Entwicklung und Bereitstellung von Geschäftsanwendungen. Häufig bleiben jedoch die traditionellen Enterprise-Umgebungen außen vor oder es scheitert an deren Integration im Projektalltag.

Mit diesem spanenden Thema starten wir in Kooperation mit der IBM am 12. Mai in eine zunächst dreiteilige Serie: In den verschiedenen Episoden zeigen Ihnen unsere Kunden selbst, wie sie DevOps im Enterprise-Kontext etabliert haben, welche Technologien dabei geholfen haben, kostengünstig und schnell ins DevOps-Universum zu kommen und präsentieren ihre individuellen Projektstorys mit interessanten Einblicken in die Welt von Dev und Ops.

Termine:

12.Mai ? Die IDG DevOps Studie 2020

27.Mai ? DevOps im Enterprise Kontext bei der DATEV eG

03.Juni ? DevOps nutzen und das Vermächtnis der Vergangenheit in echte Chancen für die Zukunft verwandeln [KKH]

Melden Sie sich jetzt kostenlos für die DevOps Webcast Reihe an. Sie haben an den Terminen keine Zeit? Melden Sie sich gerne trotzdem an – Sie erhalten dann im Nachgang an das Webinar die Aufzeichnung und können sich diese ganz in Ruhe ansehen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

