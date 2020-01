“KiKA – besser.wissen.” setzt Fokus auf Unterhaltung mit Mehrwert / Beliebtester Wissenssender startet mit Primetime-Premieren ins neue Jahr

Zum Start des Programmjahrs 2020 setzt der Kinderkanal von ARDund ZDF besonderen Fokus auf starke Marken mit Mehrwert. Vom 12. Januar biseinschließlich 8. Februar 2020 zeigt KiKA beliebte Wissensmagazine von ARD, ZDFund KiKA im täglichen Wechsel jeweils zur Primetime um 19:25 Uhr – ergänzt umzahlreiche Premieren und Themenhighlights.

“So vielfältig die Interessensgebiete der Kinder, so vielfältig sind die

KiKA-Angebote”, erklärt Dr. Astrid Plenk, Programmgeschäftsführerin von KiKA.

“Ab 12. Januar geben wir diesen noch einmal eine besondere Ausdeutung und

stellen Premieren der Wissensmagazine, die zweite Staffel unseres

Geschichtsformats und tägliche Wissens-Checks auf kika.de sowie im KiKA-Player

in den Fokus.”

Neu: Zweite Staffel des KiKA-Geschichtsformats “Triff…”

Den Auftakt von “KiKA – besser.wissen.” macht die Premiere der neuen Staffel

“Triff…” (KiKA/WDR) am 12. Januar um 19:25 Uhr. Das Geschichtsformat gibt

Einblicke in den Schaffensprozess historisch bedeutsamer Personen und zeigt sie

in persönlichen Entscheidungsmomenten, die die Geschichte der Menschheit geprägt

haben. In der zweiten Staffel trifft die zeitreisende Promireporterin Clarissa

Corrêa da Silva die Physikerin Marie Curie, den Komponisten Ludwig van

Beethoven, die Sklavenbefreierin Harriet Tubman und den Feldherren Alexander den

Großen.

Premieren der Wissensmacher*innen um 19:25 Uhr bei KiKA

“KiKA – besser.wissen.” stärkt mit zahlreichen Premierensendungen die täglich

wechselnde Programmstrecke um 19:25 Uhr. Der Montagabend gehört Clarissa Corrêa

da Silva und Ralph Caspers von “Wissen macht Ah!” (WDR). Dienstags bringt

Moderator Eric Mayer den Zuschauer*innen von “PUR+” (ZDF) die Welt des Wissens

näher. In der Dokureihe “Anna und die wilden Tiere” (BR) stellt Reporterin

Annika Preil immer mittwochs wilde Tierarten vor. Jeden Donnerstag führt Guido

Hammesfahr alias Fritz Fuchs durch die Kinder-Wissenssendung “Löwenzahn” (ZDF).

Freitags gibt es eine Ausgabe der täglichen Kindernachrichtensendung “logo! Die

Welt und ich” (ZDF). Eine “Checker”-Folge (BR) erwartet die Zuschauer*innen

immer samstags. An den Sonntagen präsentiert Promi-Reporterin Clarissa Corrêa da

Silva den Zuschauer*innen die “Triff…”-Premieren.

12. Januar: “Triff Marie Curie” (KiKA)

15. Januar: “Anna und die wilden Tiere” (BR) mit “Im Kindergarten der Gämsen”

18. Januar: “Checker Julian” (BR) mit “Der Bergwerk-Check”

19. Januar: “Triff Ludwig van Beethoven” (WDR)

20. Januar: “Wissen macht Ah!” (WDR) mit “Mmh! Ah! Thema Tisch”

21. Januar: “PUR+” (ZDF) mit “Rette mein Leben”

25. Januar: “Checker Tobi” (BR) mit “Der Bus-Check”

26. Januar: “Triff Harriet Tubman” (KiKA)

28. Januar: “PUR+” (ZDF) mit “Eric testet Eisschwimmen”

2. Februar: “Triff Alexander den Großen” (KiKA)

6. Februar: “Löwenzahn” (ZDF) mit “Lampenfieber – Die starke Band”

Tägliche Wissens-Checks und Mitmach-Aktion auf kika.de

Auf kika.de stellen Malte Arkona und Kim Unger, bekannt aus “Die beste Klasse

Deutschlands” (KiKA/hr/ARD), anhand von Tutorials Lifehacks vor, die den Alltag

erleichtern. Ab 12. Januar startet außerdem die passende Mitmach-Aktion: Fans

des größten Schülerquiz sind aufgerufen, Fragen und spektakuläre

Experiment-Ideen für das Superfinale von “Die beste Klasse Deutschlands”

einzusenden. Wer gewinnt, wird gemeinsam mit Malte und Kim Pfingstsamstag 2020

im Ersten auftreten.

Chats mit den Wissensmacher*innen auf kika.de:

15. Januar mit Annika Preil

18. Januar mit Checker Julian und Checker Tobi 21. Januar mit Eric Meyer 27.

Januar mit Clarissa Corrêa da Silva und Ralph Caspers jeweils von 19:50 bis

20:50 Uhr

Ausgewählte Programmhighlights der Wissenswochen stehen auch im KiKA-Player und

auf kika.de zum Abruf bereit.

Einen detaillierten Programmablauf sowie weitere Informationen und Fotos finden

Sie unter kika-presse.de, kika.de und erwachsene.kika.de sowie im KiKA-TEXT ab

Seite 500.

Pressekontakt:

Der Kinderkanal von ARD und ZDF

Unternehmenskommunikation

Gothaer Straße 36

99094 Erfurt

Telefon: +49 361.218-1827

E-Mail: kika-presse@kika.de

kika-presse.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6535/4486925

OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDF

Original-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell