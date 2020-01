Kinder-Uni mit Hochschulrektor Prof. Dr. Gerhard Schneider zum explorhino Jubiläum

In der Kinder-Uni des explorhino bringt Hochschulrektor Prof. Dr. Gerhard Schneider forschungsbegeisterten Kindern und Erwachsenen am Samstag, 25. Januar 2020, höchstpersönlich Wissenschaft näher. ?Wie man aus Steinen Eisen macht und warum die Titanic unterging? lautet das Thema der beliebten Veranstaltungsreihe nächstes Wochenende an der Hochschule Aalen. Schneider erklärt im Rahmen der Feierlichkeiten zum zehnten explorhino-Geburtstag, warum die Titanic sank und zeigt in spannenden Experimenten, warum Eisen nicht gleich Eisen ist. Außerdem können die Teilnehmer selbst testen, ob kaltes Eisen kleinzukriegen ist.

Die Kinder-Uni beginnt um 10.30 Uhr im Audimax der Hochschule Aalen, Beethovenstraße 1. Teilnehmen können Kinder ab der zweiten Klasse und ihre Familien sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen finden Sie auch hier: explorhino.de/kinder-uni. Im Anschluss bieten mehrere Studiengänge der Hochschule Aalen eine Führung durch ihre Labore und geben Einblicke in ihre aktuelle Forschung.