Kinderleichte Fadenkreuz Projektion mit EVT!

Mit dem innovativen EVT Cross Hairs Generator (CHG ? Fadenkreuzgenerator) bietet EVT ein unabhängiges System zum Anzeigen von Fadenkreuzen. An den CHG als stand-alone Gerät kann ein Monitor angeschlossen werden. Alternativ können die Bilddaten werden per Ethernet zu einem Display an eine Maschinensteuerung geschickt.

Das read-to-use System kommt mit einer konfigurierten grafischen Benutzeroberfläche, die an eigene Anforderungen angepasst werden kann: vom Logo bis zur Integration in eine Anlagensteuerung, stehen dem Anwender alle Möglichkeiten offen. Der CHG besitzt digitale Ein- und Ausgänge (in 24V Technologie). Ebenso besitzt der Fadenkreuzgenerator verschiedene Schnittstellen um mit einer Maschine zu kommunizieren. Das Bild kann per Ethernet auf eigenen Displays angezeigt werden. Oder das Bild kann über den eingebauten Webserver auf mobilen Endgeräten (iPad, Smart Phone) angezeigt werden. Über eine einfache Oberfläche können die verschiedenen Anzeigenmodi, von einem einfachen Fadenkreuz bis hin zu einem Fadenkreuz mit Strichen und Kreisen konfiguriert werden. Diese Merkmale können entweder direkt am Gerät oder ferngesteuert umgeschaltet werden. Dadurch kann eine optimale Anzeige für die gerade auszuführende Aufgabe umgesetzt werden.

Mehr über den?Fadenkreuzgenerator?

