Kingman bereitet sich auf Bohrprogramm im Bereich des historischen Untertagebaubetriebs im Goldprojekt Mohave vor



Vancouver, B.C. (3. Juni 2020) – Kingman Minerals Ltd. (TSX-V:KGS) (FWB:47A1) (Kingman oder das Unternehmen) freut sich, seine Aktionäre über die aktuelle Situation zu informieren. Das Unternehmen bereitet sich derzeit auf eine Bohrkampagne vor, die sich auf den Bereich der historischen Mine auf dem Gelände des Projekts Mohave konzentrieren wird. Ziel ist hier, das Bohrprogramm des Jahres 1984 anhand von Doppelbohrungen zu verifizieren.

Das Projekt Mohave (das Projekt) befindet sich in den Music Mountains im Mohave County im US-Bundesstaat Arizona und besteht aus 20 Lode Claims, zu denen auch der ehemalige Produktionsbetrieb der Mine Rosebud (Rosebud) sowie acht eigenständige Erzgänge und ein prominenter Doppelerzgang zählen; letzterer erstrecken sich von der nordwestlichen Ecke bis fast in die südöstlichen Ecke des Konzessionsblocks.

Wie in der Pressemeldung des Unternehmens vom 5. Mai 2020 erwähnt, führte der Geologe L.A. Bayrock Ph.D. P.Geo. (Bayrock) für die Firma Stellar Resource Corp. zwischen 1984 und 1986 sowohl ober- als auch untertägige Kartierungen, Bohrungen und Probenahmen auf dem Projektgelände durch. Im Jahr 1984 wurden im Bereich der Southwick-Erzgänge, wo sich auch der Hauptförderschacht Rosebad befindet, acht Bohrlöcher über insgesamt 1.553 Fuß (473 Meter) anhand von Diamantbohrungen niedergebracht. Das kürzeste Loch maß 106 Fuß, das tiefste Loch 301 Fuß. Neunundsechzig Bohrkernproben wurden zur Analyse der Gold- und Silberwerte an das Labor übergeben. Mit diesem Bohrprogramm sollte 200 Fuß über den nordwestlichen Rand des Untertagebaubetriebs hinaus nach neuen Erzlagerstätten gesucht werden. Wie die Ergebnisse zeigen, wurden zwei neue Zonen entdeckt, in denen man damals eine Mineralisierung mit entsprechenden Erzgehalten vermutete.

Zu den signifikanten Ergebnissen, die vom Unternehmen bis dato noch nicht verifiziert wurden, zählten ein Goldgehalt von 0,125 Unzen/Tonne (4,286 g/t) und ein Silbergehalt von 2,06 Unzen/Tonne (70,629 g/t) auf 31 Inches (0,79 Meter) in Loch Nr. 5 (in 160 Fuß bzw. 48 Metern Tiefe) sowie ein Goldgehalt von 0,261 Unzen/Tonne (8,95 g/t) und ein Silbergehalt von 0,777 Unzen/Tonne (26,64 g/t) auf 41 Inches (1,04 Meter) in Loch Nr. 6 (in 55 Fuß bzw. 17 Metern Tiefe). Die genauen Standortdaten der Bohrlöcher sind dem Unternehmen nicht bekannt.

Die von Bayrock angefertigten Schätzungen gelten zwar als relevant, wurden jedoch vor Einführung der Vorschrift NI 43-101 erstellt und sind daher nicht NI 43-101-konform. Die Analysewerte wurden nicht verifiziert; für eine Verifizierung wären zusätzliche untertägige Probenahmen erforderlich. Die Bohrdaten von Bayrock (1984) wurden nicht verifiziert, erscheinen aber im Hinblick auf die Mächtigkeit und den Erzgehalt der Erzgänge in den untertägigen Abbaustätten durchaus plausibel. Zusätzliche Bohrungen im Nahbereich der von Bayrock niedergebrachten Bohrungen wären erforderlich, um die obenstehenden Daten verifizieren zu können. Um die von Bayrock ermittelten Bohrergebnisse zu verifizieren oder hochzustufen, müsste das Unternehmen zusätzliche Bohrungen im Nahbereich der von Bayrock niedergebrachten Bohrlöcher absolvieren.

Zur Verifizierung des von Bayrock veröffentlichten Datenmaterials erarbeitet Kingman aktuell ein Bohrprogramm für den Bereich der Mine. Das Datenmaterial wurde für eine historische, nicht-konforme Mineralreservenberechnung verwendet (Bayrock, L.A., 1985, Geology and Mineral Reserves of the Rosebud and Music Mountain Claims, Mohave County, Arizona, im Auftrag von Stellar Resource Corp. erstellt, 34 Seiten). Außerdem erstellt das Unternehmen derzeit einen Bohrplan für jene Bereiche, die bisher nicht anhand von Bohrungen erkundet wurden. Es ist beabsichtigt, das Explorationsgebiet und die potenziellen Ressourcen zu erweitern.

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Bradley C. Peek, MSc., einem zertifizierten Fachgeologen, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 für das von Kingman betriebene Projekt Mohave geprüft und genehmigt.

Über Kingman

Kingman Minerals Ltd. befasst sich zurzeit mit der Edelmetallexploration und hat das Ziel, bestehende Mineralkonzessionsgebiete in bergbaufreundlichen Gebieten von Nordamerika zu erwerben und auszubauen.

Das Projekt Mohave (das Projekt) liegt in den Music Mountains in Mohave County (Arizona) und besteht aus 20 Erzgangschürfrechten (Lode Claims), die auch die ehemals produzierende Mine Rosebud (Rosebud) umfassen. In den 1880ern wurden in dem Gebiet hochgradige Gold- und Silbergänge entdeckt und hauptsächlich in den späten 1920ern und 1930ern abgebaut. Die Untertageerschließung im Konzessionsgebiet Rosebud umfasste einen 400-Fuß-Schacht sowie Stollen, Schächte und Querstrecken auf rund 2.500 Fuß.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Sandy MacDougall, Chairman & Director

(604) 685-7720

smacdougall@kingmanminerals.com

www.kingmanminerals.com

