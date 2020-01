Kithara auf der Embedded World 2020

Kithara Software nimmt an der diesjährigen Embedded World in Nürnberg vom 25. bis 27. Februar als Aussteller am Stand 446 in Halle 4 teil. Auf der Fachmesse mit dem Schwerpunkt eingebettete Systeme für industrielle Anwendungen, der auch zu den Hauptentwicklungsbereichen von Kithara zählt, stellt das Berliner Unternehmen die neuesten softwarebasierten Echtzeit-Innovationen vor.

Auf der Embedded World, internationale Leitmesse für alle Themen rund um Embedded-Technologien, präsentiert Kithara seine aktuellen Entwicklungen für Echtzeitsoftware-Lösungen. Hierbei rücken vor allem die Funktionen von Kithara RealTime Suite für Automatisierung mit EtherCAT, Echtzeit-Bilderfassung und -verarbeitung, Anknüpfung an Automobilschnittstellen sowie Echtzeit-Datenspeicherung in den Vordergrund. Am Stand von Kithara werden Besuchern visuelle Demonstrationen des Echtzeitsystems sowie ausführliche Informationen und persönliche Beratung zu individuellen Lösungen geboten.

?Die Embedded World ist für Kithara eine hervorragende Plattform, um einen der wichtigsten Anwendungsbereiche unserer Software zu präsentieren. Da eingebettete Systeme oftmals selbst ?harte? Echtzeitanforderungen besitzen, kommt Kithara RealTime Suite auf diesem Gebiet natürlich regelmäßig zum Einsatz. Wir freuen uns deshalb besonders darauf, interessierten Besuchern die Vorteile unseres Echtzeitsystems näherzubringen und somit die perfekte Software-Lösung für ihre Embedded-Projekte zu finden?, erklärte Uwe Jesgarz, Geschäftsführer von Kithara Software.

Mit mehr als 1.100 Ausstellern präsentiert die Embedded World den State of the Art für alle Facetten der Embedded-Technologien, von Bauelementen, Modulen und Komplettsystemen über Betriebssysteme und Software, Hard- und Softwaretools bis zu Dienstleistungen rund um Embedded-Systeme.

Kithara ist Spezialist für Echtzeitlösungen, speziell für die Windows- Betriebssystemfamilie. Die Echtzeiterweiterung Kithara RealTime Suite ist eine umfassende Systembibliothek für hardwarenahe Programmierung, Kommunikation, Automatisierung und Bildverarbeitung. Die Software bildet eine einfach anwendbare und leistungsfähige technische Basis für anspruchsvolle Anwendungen in Produktion und Fertigung, Robotik, Automobilelektronik sowie Steuerungs-, Mess- und Regelungstechnik. Sie ist damit Kernbestandteil im Maschinenbau, bei Prüfständen und anderen Spezialapplikationen. Kithara hat Vertretungen in den USA sowie Asien und unterstützt weltweit agierende Unternehmen bei der Realisierung innovativer Projekte.