Kittelberger bietet bis Ende Mai einen kostenlosen?Produktdaten Health Check? an

Gerade jetzt ? wo der Druck auf Prozesse und Kosten steigt ? wird Digitalisierung schnell zum Wettbewerbsvorteil. So wird es immer entscheidender, flexibel auf neue Anforderungen zu reagieren, Produktdaten schnell bereitzustellen und mit Sortimenten, Übersetzungen und Medien anzureichern.

Kittelberger media solutions hat mit dem Product Data Health Check ein Analyseformat entwickelt, das Unternehmen dabei unterstützt, die Produktkommunikation zu optimieren. Hierbei wird zunächst die Ist-Soll-Situation eingeschätzt. Daraufhin gibt es in einem Live-Online-Workshop erstes Feedback. Abschließend erhält das Unternehmen Input von Experten mit Quick-Analyse der aktuellen Prozesse und der Produktdaten-Landschaft, sowie den daraus folgenden Quick Wins und Empfehlungen für das weitere Vorgehen. ?Innerhalb von 3 Wochen bekommen Unternehmen wertvolle Hinweise zu den Next Steps ihrer Digitalisierungsstrategie und erkennen das Potenzial ihrer Marketingprozesse? so Jan Kittelberger, Geschäftsführer von Kittelberger media solutions.

Der Product Data Health Check ist ein extrem komprimiertes Workshop-Format, das sich für mittlere und große Unternehmen aus Industrie und Handel eignet. Dabei werden unter anderem die IT-Infrastruktur, die Ausgabekanäle und die Sortiments-Strategie unter die Lupe genommen. Besonderes Augenmerk liegt auf den Prozessen rund um Artikelanlage, Pflege, Übersetzung und Ausgabe.

?Unser Ziel ist, Unternehmen nun schnell handlungsfähig zu machen?, erklärt Jan Kittelberger zu den Inhalten. ?Wir glauben, dass insbesondere unsere praktische Erfahrung in der Umsetzung hier für Unternehmen von Vorteil ist.?

Als Beispiele für Einsparpotenziale verweist Kittelberger auf verschiedene Referenzen in Beratung und Umsetzung, unter anderem die Konzeption großer Website-Systeme, Optimierung in eCommerce Prozessen sowie Automatisierung von Katalogen und Verpackungen.

Den Product Data Health Check bietet Kittelberger bis Ende Mai kostenlos an.

Kittelberger media solutions ist Systemanbieter, Service-Dienstleister und Agentur in den Bereichen Internet, Product Information Management/Media Asset Management (PIM/MAM) und Cross Media Publishing.

Kittelberger media solutions ist seit über 15 Jahren mit dem PIM-Systemadvastamedia? am Markt und damit einer der erfahrensten PIM-Anbieter im europäischen Raum. Neben advastamedia? bietet Kittelberger media solutions eine breite Palette an Leistungen entlang der Information Supply Chain an: Pflege der Daten, Realisierung jeglicher Media- und PIM-Outputs in Print/Online/Mobile, Beratung in der Datenmodellierung, Architektur von Publishing-Landschaften, Workflow-Unterstützung, Hosting und Betrieb im eigenen Rechenzentrum. Ein auf Datenexporte und Massenimports spezialisiertes Support-Team stellt auch im laufenden Betrieb kurze Reaktionszeiten sicher.

Sitz des 1966 gegründeten Unternehmens mit ca. 120 Mitarbeitern ist Reutlingen mit Co-Working in Stuttgart und Ulm. Seit 2012 besteht zudem ein Büro in Shanghai/China mit einem breiten Netzwerk im asiatischen Raum.

Weitere Informationen zum Unternehmen Kittelberger media solutions GmbH und zu den Lösungen und Produkten finden Interessenten unter www.kittelberger.de