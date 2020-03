Kittelberger ist weiterhin ein verlässlicher Partner – auch in der Corona-Krise

Die Corona-Pandemie betrifft uns alle weltweit. Auf die aktuelle Situation hat sich Kittelberger media solutions so gut wie möglich eingestellt und ist vorbereitet. Dabei waren auch die Maßnahmen hilfreich, die bereits in den letzten beiden Jahren im Rahmen der kürzlich erfolgten ISO27001 Zertifizierung ergriffen wurden.

Das Kittelberger Portfolio mit Leistungen rund um die Themen PIM (Produktinformationsmanagement), MAM (Media Asset Management), Electronic / Database Publishing, Softwareentwicklung, Onlinelösungen, Hosting und Support ist praktisch komplett digital.

Schon früh wurden die technologischen Grundlagen geschaffen, remotefähig zu sein. So ist eine virtuelle Zusammenarbeit sowohl intern als auch mit Kunden sehr gut möglich. Alle Teams und Abteilungen sind weiter im Einsatz und arbeiten an Projekten und im Support und sind wie gewohnt telefonisch und per Mail erreichbar. Auch im Homeoffice wird nach bewährten und zertifizierten Standards für Datensicherheit gearbeitet.

Direkte persönliche Kontakte können so vermieden werden. ?Wir wollen damit auch der Verantwortung gerecht werden, die wir für unsere Mitarbeiter und letztlich unsere Gesellschaft haben? so Geschäftsführer Jan Kittelberger.

Kittelberger bietet außerdem verschiedene Leistungen für Unternehmen, die aktuell vor der Herausforderung stehen, möglichst effektiv digital stark zu werden: Websitesysteme, Produktfotografie für den Online-Shop, Online-Kataloge, Hosting und Support.

Kittelberger media solutions ist Systemanbieter, Service-Dienstleister und Agentur in den Bereichen Internet, Product Information Management/Media Asset Management (PIM/MAM) und Cross Media Publishing.

Kittelberger media solutions ist seit über 15 Jahren mit dem PIM-Systemadvastamedia® am Markt und damit einer der erfahrensten PIM-Anbieter im europäischen Raum. Neben advastamedia® bietet Kittelberger media solutions eine breite Palette an Leistungen entlang der Information Supply Chain an: Pflege der Daten, Realisierung jeglicher Media- und PIM-Outputs in Print/Online/Mobile, Beratung in der Datenmodellierung, Architektur von Publishing-Landschaften, Workflow-Unterstützung, Hosting und Betrieb im eigenen Rechenzentrum. Ein auf Datenexporte und Massenimports spezialisiertes Support-Team stellt auch im laufenden Betrieb kurze Reaktionszeiten sicher.

Sitz des 1966 gegründeten Unternehmens mit ca. 120 Mitarbeitern ist Reutlingen mit Co-Working in Stuttgart und Ulm. Seit 2012 besteht zudem ein Büro in Shanghai/China mit einem breiten Netzwerk im asiatischen Raum.

Weitere Informationen zum Unternehmen Kittelberger media solutions GmbH und zu den Lösungen und Produkten finden Interessenten unter www.kittelberger.de