Kittelberger nach ISO27001 zertifiziert

Nach der erfolgreichen Einführung eines entsprechenden Management-Systems wurde Kittelberger media solutions erfolgreich nach ISO27001:2017 zertifiziert. Die entsprechenden Audits erfolgten noch in 2019, die Zertifikatsausstellung Ende Januar 2020.

Daten, Prozesse, Dienstleistungen und Software ? alles wird wichtiger

Für Kittelberger ist die Zertifizierung ein wichtiger Schritt: So regelt das entsprechende Management-System faktisch alle Prozesse im Unternehmen, die mit Daten- und Informationssicherheit zu tun haben.

?Das gibt unseren Kunden die Sicherheit, dass wir im Umgang mit Ihren Inhalten sorgfältig und nach anerkannten Standards umgehen?, erklären Jürgen Frücht und Jan Kittelberger. Beide Geschäftsführer haben die Einführung der entsprechenden Standards und Prozesse im Unternehmen eng begleitet ? und sehen die Zertifizierung als strategischen Schritt.

Kittelberger media solutions unterstützt internationale Kunden aus Industrie und Handel in der Verarbeitung, Verwaltung und Ausgabe von Produkt- und Mediendaten. ?Daten sind der Treibstoff für jede Digitalisierung ? und werden daher immer wichtiger für den Unternehmenserfolg. In immer mehr Branchen gehört die entsprechende Informationssicherheit daher nicht nur zum guten Ton, sondern ist Voraussetzung?, so Frücht.

Die Norm und die zugehörigen Prozesse finden Anwendung auf allen Feldern des Unternehmens, angefangen bei der Datenpflege und den Software-Projekten, über die Entwicklung der advastamedia® PIM/MAM suite bis hin zu Rechenzentrum und Betrieb.

Über die Norm ? ISO27001

Voraussetzung für die Vergabe eines ISO 27001-Zertifikats auf der Basis von IT-Grundschutz ist eine Überprüfung durch einen vom BSI zertifizierten ISO 27001-Grundschutz-Auditor. Das beinhaltet eine Sichtung der entsprechenden Referenzdokumente, die Durchführung einer Vor-Ort-Prüfung und die Erstellung eines Auditberichts. Für die Vergabe eines ISO 27001-Zertifikats muss dieser Auditbericht zur Überprüfung dem BSI vorgelegt werden. Auf der Grundlage des Auditberichts wird durch das BSI über die Ausstellung eines Zertifikats entschieden.

Kittelberger media solutions ist Systemanbieter, Service-Dienstleister und Agentur in den Bereichen Internet, Product Information Management/Media Asset Management (PIM/MAM) und Cross Media Publishing.

Kittelberger media solutions ist seit gut 15 Jahren mit dem PIM-Systemadvastamedia® am Markt und damit einer der erfahrensten PIM-Anbieter im europäischen Raum. Neben advastamedia® bietet Kittelberger media solutions eine breite Palette an Leistungen entlang der Information Supply Chain an: Pflege der Daten, Realisierung jeglicher Media- und PIM-Outputs in Print/Online/Mobile, Beratung in der Datenmodellierung, Architektur von Publishing-Landschaften, Workflow-Unterstützung, Hosting und Betrieb im eigenen Rechenzentrum. Ein auf Datenexporte und Massenimports spezialisiertes Support-Team stellt auch im laufenden Betrieb kurze Reaktionszeiten sicher.

Sitz des 1966 gegründeten Unternehmens mit über 110 Mitarbeitern ist Reutlingen, mit Co-Working in Stuttgart und Ulm.

Weitere Informationen zum Unternehmen Kittelberger media solutions GmbH und zu den Lösungen und Produkten finden Interessenten unter www.kittelberger.de