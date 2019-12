kitzVenture GmbH fordert Rücktritt von LH Platter und WK-Präsident Walser

kitzVenture GmbH wendet sich u.a. an den österreichischenBundespräsidenten Alexander Van der Bellen und den deutschen BundespräsidentenFrank-Walter Steinmeier

Das Ansehen des Tourismusstandortes Tirol und auch des gesamten

Wirtschaftsstandortes Österreichs sind durch Aussagen von LH Platter und

WK-Präsident Walser in Gefahr. Sollten sich deren Aussagen bewahrheiten,

bedeutet dies keine Rechtssicherheit mehr für die Bürgerinnen und Bürger, sowie

für die Unternehmen in Österreich. Internationale Investoren werden

verunsichert, da das Vertrauen in das Rechtsystem in Österreich in Frage zu

stellen ist.

Das Land Tirol hat durch Landeshauptmann Günther Platter gemeinsam mit

Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Walser am 19.12.2019 unter dem Titel: “LH

Platter: “Tiroler Berge gehören den Tirolerinnen und Tirolern! – Land Tirol und

Wirtschaftskammer machen gegen Markenanmeldungen mobil” eine Stellungnahme

veröffentlicht, die nicht nur reißerisch, sondern insbesondere auch hetzerisch

ist.

Hierzu wurde durch den Geschäftsführer der kitzVenture GmbH

(https://www.kitzventure.com), Patrick Landrock, bereits am selbigen Tage

gegenüber der APA kurz Stellung genommen. Auf Grundlage der Flut von Anfragen,

in den letzten Tagen aus dem In- und Ausland möchte das Unternehmen daher

hiermit wie folgt nochmals Stellung nehmen und weitere Informationen zur

Verfügung stellen:

Die Aussagen von LH Platter und WK-Präsident Walser sind nicht hinnehmbar und

müssen Konsequenzen haben. Der Tiroler Bevölkerung wird seitens der Politiker

suggeriert, dass ihr etwas gestohlen werde bzw. die Namen – also z.B. ein See

oder Berg so nicht mehr heißen dürfte. Der Geschäftsführer der kitzVenture GmbH

äußerte sich hiergegen klar und deutlich: “Wir klauen keinem Bürger auch nur

irgendetwas. Eine Markennutzung schließt doch eine private Nutzung nicht aus.

Das ist eine rein gewerbliche Sache und bezieht sich auch nur auf den in der

Markenanmeldung beantragten Nizza-Klassen-Schutzbereich. Bei kitzVenture handle

es sich auch nicht um eine “ausländische Firma” wie von Platter bezeichnet. “Das

Unternehmen wurde 2015 in Kitzbühel gegründet, ist in Kitzbühel ansässig und

mithin in Österreich auch ausschließlich steuerpflichtig. Aber sollen jetzt

keine Deutsche mehr nach Österreich und insbesondere in die Touristengebiete wie

z.B. Tirol reingelassen werden?”, so fragt Landrock.

“LH Platter und WK-Präsident Walser informieren die Bürgerinnen und Bürger in

ihrer Stellungnahme mehrfach und vorsätzlich falsch und schüren hierdurch nicht

nur Angst, sondern auch Wut gegen unser Unternehmen, gegen Ausländer und

insbesondere gegen Deutsche. Das ist aus meiner Sicht schon fast rechtsradikal,

wie sich da geäußert und gehandelt wird”, so Landrock weiter. “Neben den

überwiegend positiven Rückmeldungen sind in den letzten Tagen nach dieser

Aussendung auch über verschiedene Kanäle an die einhundert konkrete Drohungen

gegen mich und die kitzVenture GmbH eingegangen – die sich LH Platter und

WK-Präsident Walser zuzuschreiben haben!”

LH Platter und WK-Präsident Walser urteilen über ein Unternehmen und ein

angebliches Geschäftsmodell ohne sich hierüber informiert zu haben. Weder

Platter noch Walser haben jemals das Gespräch zu uns gesucht. Von

Persönlichkeiten dieses Rangs hätte wir uns das erwartet. Zudem müssen sich die

Verantwortlichen bzw. Institutionen fragen lassen, weshalb sie es bisher nicht

geschafft haben, sich selber um derartige Markenanmeldungen zu kümmern.

“Vermutlich liegt es daran, dass die von LH Platter und WK-Präsident Walser

bezeichneten “Markenexperten” von der Materie weder Ahnung haben, noch in der

Lage sind entsprechende Recherchen durchzuführen”, so Landrock. “Wir sind hier

aber gerne in Zukunft dem Land Tirol behilflich.”

Das Markenanmeldungen dieser Art in Österreich eintragungsfähig und mithin auch

schutzfähig sind, zeigen die durch verschiedene Dritte eingetragenen Wortmarken,

wie z.B.:

– TIROLER MADL – OEPA: 301973 – Status: Registriert vom 23.11.2017

– TIROLER BUA – OEPA: 301974 – Status: Registriert vom 23.11.2017

– TIROLER BERGFEUER -OEPA: 214673 – Status: Registriert vom 28.10.2003

– TIROLER GOLD – OEPA: 17614 – Status: Registriert vom 29.03.1927

– TIROLER GRENZBOTE – OEPA: 151896 – Status: Registriert vom 20.12.1993

– TIROLER WASSERKRAFT – OEPA: 185176 – Status: Registriert vom 31.08.1999

– TIROLERIN SHOPPING DAY – OEPA: 291871 – Status: Registriert vom 27.02.2017

“Es handelt sich bei der Vorgehensweise der kitzVenture GmbH um eine rechtlich

absolut zulässige Vorgangsweise, Marken anzumelden”, führt Landrock aus. “Die

von uns angemeldeten Marken hätte jede Bürgerin und Bürger sowie Unternehmen

u.a. seit der Gründung des österreichischen Patentamtes am 1. Jänner 1899

anmelden können. Das Patentamt wird als unabhängige österreichische

Bundesbehörde die Anmeldungen (insbesondere die Schutzfähigkeiten) prüfen und

entscheiden ob eingetragen wird.”

Wir stellen uns aber insbesondere die Frage ob sich LH Platter als Politiker und

mithin in seinem Gedankengut überhaupt als Teil einer Demokratie sieht, wenn er

sich wie folgt äußert:

“Nach unserer Einschätzung wird der Schutz dieser Begriffe rechtlich nicht

möglich sein, sollte es doch so ein, werden wir entsprechende bundesgesetzliche

Änderungen einfordern”, zeigt sich LH Platter verärgert.

Solche Aussagen untergraben nicht nur die Entscheidungsgewalt des

österreichischen Patentamtes als Bundesbehörde, sondern nehmen insbesondere

jeder Bürgerin und Bürger sowie Unternehmen die Rechtssicherheit in Österreich.

Hält man sich an geltendes Recht und es wird einem etwas zugesprochen, und einem

Politiker gefällt dies nicht, wird eben ein Gesetz geändert um es einem wieder

wegzunehmen. Also kauft in Zukunft jemand ein Grundstück und wird als Inhaber in

das Grundbuch eingetragen, und ein Politiker möchte dieses Grundstück haben, so

ändert er eben das Gesetz und nimmt es der Person wieder weg.

Des Weiteren haben sich bei uns mehrere Personen und auch Unternehmen aus dem

In- und Ausland gemeldet haben, die eine ähnliche Auffassung vertreten wie wir

und uns mitgeteilt haben, dass Sie das Verhalten und die Aussagen von LH Platter

und WK-Präsident Walser in strafrechtlicher Hinsicht durch die WKSTA in Wien

überprüfen lassen möchten. Auch wir werden den Sachverhalt in diese Richtung

rechtlich überprüfen lassen und behalten und weitere Schritte – insbesondere

auch Schadensersatzansprüche wegen Rufschädigung und Kreditgefährdung – vor.

“Ich bestätige, dass wir uns mit Schreiben vom heutigen Tage in dieser Sache zum

einen an den österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen und

auch an den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier wenden werden.

Ich nehme hier aber insbesondere Herrn Bundespräsident Van der Bellen auf

Grundlage seines Tweets vom 22. Jänner, Zitat:

“Es ist die gemeinsame Pflicht unserer gesamten Gesellschaft, gegen jede Form

von Antisemitismus, Rassismus und Menschenverachtung zu kämpfen und schon das

Entstehen zu verhindern.”

in die Pflicht, sich in diesen Vorgang einzuschalten und habe Ihn auch mit

selbigem Schreiben um ein persönliches Gespräch gebeten, um diesen und auch

einen weiteren Vorfall mit ihm besprechen zu können”, so Landrock. “Persönlich

setze ich volles Vertrauen in das österreichische Patentamt um die

Behördenleiterin Mariana Karepova, damit auch diese weiterhin als unabhängige

Bundesbehörde wahrgenommen wird, die sich eben nicht von LH Platter und

WK-Präsident Walser Ihren Job diktieren lässt”, so Landrock.

“Jetzt muss sich jede Bürgerin und Bürger und insbesondere die Betriebe, die vom

Tourismus in Tirol leben, die Frage stellen, ob solche politischen Aussagen zu

einer Tourismusregion wie Tirol passen und sodann selbst passend handeln, so

Landrock weiter.

Die kitzVenture GmbH schließt sich hier den Aussagen ihres Geschäftsführers an

und wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern egal welcher Herkunft, sowohl in

Österreich, Deutschland aber auch auf der restlichen Welt, eine frohe und

besinnliche Weihnachtszeit und wirbt für einen fairen und friedlichen Umgang

miteinander, so Landrock.

Kontakt:

kitzVenture GmbH

Josef-Pirchl-Str. 5

A-6370 Kitzbühel

E-Mail:mail@kitzventure.com

www.kitzventure.com

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/121569/4476708

OTS: kitzVenture GmbH

Original-Content von: kitzVenture GmbH, übermittelt durch news aktuell