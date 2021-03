Klein: Berufliche Bildung in der Entwicklungszusammenarbeit stärken

Entscheidend für wirtschaftliche Entwicklung

Am heutigen Mittwoch berät der Bundestag den Antrag „Berufliche Bildung als Schwerpunkt der deutschen Entwicklungszusammenarbeit“ in abschließender Lesung. Dazu erklärt Volkmar Klein, entwicklungspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion:

„Der Bundestag unterstützt das verstärkte Engagement der Bundesregierung für die berufliche Bildung in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit.

Das deutsche Modell der dualen beruflichen Ausbildung dient bereits vielen Ländern als Vorbild. Es soll noch stärker unser besonderer deutscher Beitrag in der Entwicklungszusammenarbeit werden. Denn gute berufliche Bildung sorgt dafür, dass Arbeitskräfte so ausgebildet werden wie sie auf dem Arbeitsmarkt gebraucht werden. Das ist gerade in weniger entwickelten Ländern ein entscheidender Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung und damit für mehr Wohlstand für viele Menschen.

Wir wollen deshalb in unserer bilateralen Entwicklungszusammenarbeit die berufliche Bildung stärken, besonders auch für Frauen und Mädchen. Dazu gehört auch die intensive Unterstützung für deutsche Unternehmen, die sich in Entwicklungsländern in der Ausbildung engagieren.“

