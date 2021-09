Kleine Hände, große Zukunft: Kita Dossespatzen aus Wittstock sind Brandenburger Landessieger im bundesweiten Kita?Wettbewerb des Handwerks

Bei der Erkundung von Handwerksberufen gibt es jede Menge zu erleben und zu entdecken: Davon konnten sich viele Kinder überzeugen, die am diesjährigen des Handwerks teilgenommen haben. Die Sieger der 8. Wettbewerbsrunde sind jetzt gekürt worden: Landessieger Brandenburg wurde die Name Kita „Dossespatzen“ aus Wittstock/ Dosse.

Am Mittwoch, den 6. Oktober, überreicht der Präsident der Handwerkskammer Potsdam, Robert Wüst, in der Kita den Gewinnerscheck in Höhe von 500 Euro.

Zu diesem presseöffentlichen Termin laden wir Sie herzlich ein.

Unter dem Motto „Kleine Hände, große Zukunft“ erlebten Erzieherinnen und Erzieher mit ihren Kita-Kindern im Alter zwischen 3 und 6 Jahren spannende Einblicke in die vielfältige Welt des Handwerks. Dabei wurden die kleinen Handwerker selbst aktiv und kreativ: Sie verarbeiteten ihre Ideen, Eindrücke und Erfahrungen, indem sie gemeinsam ein Riesenposter gestalteten.

Insgesamt wurden rund 80 Poster eingereicht – den Corona-bedingten Einschränkungen zum Trotz. Eine Expertenjury mit Vertretern aus Handwerk und Frühpädagogik wählte die schönsten und einfallsreichsten Arbeiten aus und kürte insgesamt acht Landessieger. Auch die Kita „Dossespatzen“ aus Wittstock/ Dosse darf sich als Landessiegerin Brandenburg über ein Preisgeld von 500 Euro für ein Kita-Fest oder einen Projekttag zum Thema Handwerk freuen.

„Gerade in der heutigen, verstärkt digitalisierten und akademisierten, Welt ist es für die Jüngsten wichtig und wertvoll zu begreifen, wie die Welt um sie herum entsteht, welchen Beitrag Handwerkerinnen und Handwerker leisten. Dies erreicht der Kita-Wettbewerb auf eine aktive, kreative Weise, und das ist uns ein wichtiges Anliegen“, erklärt Robert Wüst, Präsident der Handwerkskammer Potsdam. „Insbesondere freuen wir uns natürlich über den Landessieger aus unserer Region und das große Engagement in dieser herausfordernden Zeit. Vielen Dank an alle Teilnehmer und einen ganz herzlichen Glückwunsch den Kindern der „Dossespatzen“.

Der Wettbewerb, dessen 8. Auflage damit zu Ende gegangen ist, ist eine Initiative der Aktion Modernes Handwerk e.V. (AMH) und wird von Handwerkskammern, Kreishandwerkerschaften und Innungen bundesweit durchgeführt. Er begeisterte schon viele tausend Kita-Kinder und animiert immer wieder, kreativ zu sein. Eine Fortsetzung der erfolgreichen Aktion für 2021/2022 ist bereits in Vorbereitung: Die 9. Wettbewerbsrunde wird schon Anfang Oktober starten. Interessierte Kitas können sich bereits jetzt bei der Handwerkskammer Potsdam registrieren lassen und erhalten dann die Wettbewerbsunterlagen.

Über die Aktion Modernes Handwerk e. V.

Die Aktion Modernes Handwerk (AMH) mit Sitz in Berlin unterstützt Organisationen und Betriebe des Handwerks bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit und Imagepflege. Getragen von rund 350 Mitgliedern – Handwerkskammern, Fachverbände, Kreishandwerkerschaften, Innungen, Betriebe und fördernde Mitglieder – vernetzt die AMH Marketing und Kommunikation des Handwerks, seiner Betriebe und Organisationen. Operativer Partner der Aktion Modernes Handwerks e. V. ist die Marketing Handwerk GmbH mit Sitz in Aachen.

Weitere Informationen: www.amh-online.de

Presseeinladung (Foto- /Filmtermin)

Wann: Mittwoch, 6. Oktober 2021, 16 Uhr

Wo: Kita Dossespatzen, Rheinsberger Str. 22, 16909 Wittstock/Dosse

Haben Sie besondere Interview-, Foto- oder Filmwünsche, können Sie uns diese gerne unter presse@hwkpotsdam.de mitteilen.

