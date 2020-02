Kleiner kompakter Panel PC mit True-Flat PCAP Touch

Der P100-10AS ist der erste Panel PC aus der P-Serie, die von ICP Deutschland auf den Markt gebracht wird. Der P100 bietet ein 10,1? TFT-LC Display mit einer WXGA (1280×800) Auflösung und 16,7 Millionen Farben bei einer Farbtiefe von 8 bit. Das Display liefert eine Helligkeit von 400 cd/m2 und eine Blickwinkelstabilität von 170°/170°. Die Front bietet einen IP65 Schutz und der mittels Airbonding Verfahren hergestellte 10-Punkt True-Flat Projected Capacitve Touch Screen ein kristallklares Bild. Dennoch bleiben durch das einfache Airbonding Verfahren die Kosten hierbei gering, erhöhen aber die Qualität des angezeigten Bildes enorm. Grundstein des P100 ist das PD10-AS 3,5? Mainboard, das mit einem Zweikern Intel® Apollo Lake-M CeleronTM N3350 mit einer maximalen Turbofrequenz von 2,4 Ghz bestückt ist. Wahlweise stehen auch andere Prozessoren wie der Vierkern PentiumTM N4200 mit maximal 2,5GHz zur Verfügung. Speichertechnisch lässt sich der P100 mit maximal 8GB DDR3L mit 1867MHz Taktfrequenz ausstatten. Auf dem I/O Shield stellt das Mainboard zwei RJ45 Gigabit Ethernet Ports mit Intel® I210-AT Netzwerkchips, je ein VGA und ein HDMI für den Anschluss von weiteren Bildschirmen und vier USB3.0 Schnittstellen bereit. Ferner sind eine RS-232 und eine RS-232/422/485 Schnittstelle und ein acht Bit GPIO Steckplatz herausgeführt. SATA Speichermedien finden im 2,5? Einbaurahmen oder im Mini PCIe Full Size Slot Platz. Neben dem Mini PCIe Steckplatz mit aufgelegtem USB, SATA und PCIe Signal, steht auch ein M.2 2230 mit PCIe und USB Signal zur Erweiterung mittels Add-On Karten zur Verfügung. Der P100 ist für den Spannungsbereich von 8 bis 24 Volt DC ausgelegt und kann in einem Temperaturbereich von -10 °C bis 50 °C betrieben werden. Die kompakte Größe von 178x260x46,5 mm und das geringe Gewicht von 1,65kg ermöglichen einen einfachen Panel Einbau. Passend für den P100 liefert ICP Deutschland industrielle Speichermedien und Arbeitsspeicher von Cervoz.

(Optional): Weitere Modelle werden auf dem Stand der ICP Deutschland zur Embedded World eingeführt.

ICP. Industrial Computer Products ?by people who care!

Produktlink:

https://www.icp-deutschland.de/industrie-pc/panel-pc-displays/panel-pc/industriell-p/p100-10as-n3350.html

Datenblatt:

https://files.icp-deutschland.de/produkte/KA015922/web/icp/P100-10AS-datasheet-20190409.pdf

Spezifikationen

1″ WXGA TFT-LCD

Mit Intel® Apollo Lake-M Prozessoren

Projected Capacitive True-Flat 10 Punkt Touch Screen

IP65 Aluminium Frontblende

Fanless Design

Anwendungsbereiche/Applikationen

Anzeigesysteme

Infoterminals

Self-Service Terminal

Automation Controller

Embedded Device Dashboard

Eingabegerät für Produktionslinien

