Klimawandel – Grüne Energie – Wasserstoff

Die Klimaproblematik wird die Entwicklung von Energie aus Wasserstoff fördern. In China beispielsweise sollen ab 2035 nur noch umweltfreundliche Fahrzeuge die Straßen bevölkern. Damit zählen auch Elektrofahrzeuge mit Wasserstoff als Energiequelle dazu. Kommt der Strom dabei aus erneuerbaren Energien, wie Wind- oder Wasserkraft, dann sind die Wasserstofffahrzeuge klimafreundlich.

Wasserstoffbrennstoffzellen und Batteriemetalle sind also ein zukunftsweisendes Thema. Findet es doch Eingang nicht nur in Transportlösungen, sondern auch in anderen Bereichen wie Heizung, Kühlung, saubere Stahlherstellung und Energiespeicherung. Nötig an Rohstoffen ist hierfür etwa Platin. Denn Wasserstoff und Sauerstoff reagieren und ein Platinkatalysator wird verwendet.

Große Platin- und Palladiumprojekte in den USA und in Südafrika besitzt etwa Sibanye-Stillwater(www.sibanyestillwater.com). Daneben ist das Unternehmen – https://www.youtube.com/watch?v=YPju5e0-Wmc&t=5s – ein bedeutender Goldproduzent und der größte Recycler von verbrauchten PGM-Katalysatormetallen.

Dem Klima zuträgliche Technologien, Wind- oder Solarenergie und die Elektromobilität brauchen vermehrt noch ein anderes Metall, nämlich Kupfer. Laut der International Copper Study Group ging die Kupferproduktion in den ersten sieben Monaten 2020 zurück. Bedingt durch die Pandemie und auch durch betriebliche Probleme kam es bei diversen großen Kupferminen zu Produktionsrückgängen. Ein großer Kupfer-Nachfrager ist nach wie vor China.

Ein Unternehmen, das über große Kupfer- und auch Silberreserven im Boden verfügen dürfte, ist Hannan Metals – https://www.youtube.com/watch?v=01T0f8bw21g -. Dessen San Martin-Projekt in Peru umfasst rund 90 Bergbaulizenzen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -) und Hannan Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-metals-inc/ -).

