Klimaziele 2020 erreichen??Flottenumstellung?schnell und praktikabel mit?Corporate.CHARGING

Die laufenden Diskussionen rund um die Klimaerwärmung sensibilisieren nicht nur Autofahrer und Konsumenten in ihren Kaufentscheidungen,?sondern sorgen zunehmend auch in Unternehmen für ein Umdenken.?

Eine naheliegende Lösung: die ?Elektrifizierung? der Dienstflotte.?Mit seinem?Corporate.CHARGING?Angebot?macht?der Gesamtlösungsanbieter?has·to·be?gmbh,?die Umstellung?von?Firmenflotten?schnell und praktikabel.

Neben dem Aufbau der notwendigen?Infrastruktur?am Firmenstandort, gelten Abrechnung,?Controlling?und Laden?außerhalb?des Firmengeländes als Probleme?bei der Umstellung von Dienstwägen auf E-Antrieb. Dank der?Erfahrung von?has·to·be?durch die Mitarbeit an den großen E-Mobilitätsprojekten der letzten Jahre und motiviert durch zahlreiche Kundenanfragen, bietet?has·to·be?mit?Corporate.CHARGING?ab sofort?sein erstes ?Full-Service-Paket? für Unternehmen an.

E-Mobilitätsservice für Unternehmen

?Das Interesse an der Umstellung von Firmenflotten auf E-Mobilität ist enorm, der Respekt von der Menge an?neuen?Systemen aber auch. Wir haben bei der Entwicklung von?Corporate.CHARGING?daher?eng mit unseren Kunden zusammengearbeitet, um die?entscheidenden?Prozesse?nahtlos in deren?bestehenden Prozesse einzubinden?, so Martin Klässner, CEO?has·to·be?gmbh.

Corporate.CHARGING?ermöglicht E-Dienstwagennutzern einfaches?und schnelles Laden am Unternehmensstandort und unterwegs?in ganz Europa???immer zu transparenten Kosten und?ganz?einfach über?eine?mobile?App.?Die Ladeprozesse laufen im Hintergrund, so?dass?sich?Mitarbeiter auf den Kern?ihrer Tätigkeiten konzentrieren können.?Die vollautomatisierten Abrechnungsdatensätze der gesamten Ladevorgänge?liefert?has·to·be?einmal monatlich, für jede Kostenstelle und mit Plausibilitätsprüfung???so?entsteht?kein zusätzlicher administrativer Aufwand, weder für die Mitarbeiter noch für Buchhaltung und?Controlling.

Um?die Erreichung der Klimaziele des Unternehmens durch Flottenumstellung zu komplettieren,?übernimmt?has·to·be?auf Wunsch?auch die?Abwicklung der?Kompensation der CO2-Bilanz der Dienstwagenflotte.??

has·to·be bereitet nachhaltiger Mobilität den Weg. Mit dem umfassenden Betriebssystem und innovativen Services bietet has·to·be alles, was Unternehmen für den Erfolg mit der E-Mobilität benötigen: vom sorgenfreien Betrieb von E-Ladestationen bis zum kompletten Management weltweiter Mobilitätsangebote.

Mehr als 100 Mitarbeiter aus zehn Nationen arbeiten am Firmensitz der has·to·be gmbh im Land Salzburg und den Niederlassungen in Berlin, Düsseldorf, München und Wien. Seit 2019 ist die Volkswagen Gruppe ein starker Partner von has·to·be.

Weitere Informationen unter https://has-to-be.com