Kluge Wahl / Kommentar von Friedrich Roeingh zu Georg Bätzing

Menschen, die gern und viel streiten, tun gut daran, sich einen

Moderator zu suchen. Die katholischen Bischöfe haben das beherzigt. Ihr neuer

Vorsitzender Georg Bätzing ist die Mensch gewordene Besonnenheit. Die

Unaufgeregtheit, mit der Bätzing das skandalumwobene Bistum Limburg nach dem

Abgang von Tebartz-van Elst wieder geeint hat, hat ihm bei der offenen Wahl

gegenüber seinen Mitbewerbern einen Vorteil verschafft. Und dass er sozusagen

Gastgeber des Synodalen Wegs ist, zu dem sich Bischöfe und Laien regelmäßig in

Frankfurt treffen, hat ihm gewiss auch nicht geschadet. So gesehen war es ein

Segen, dass Kardinal Marx nicht noch einmal angetreten ist. Die Mehrheit der

Bischöfe – nicht nur die kirchenkonservativen unter ihnen – hatten von dessen

selbstherrlichem Führungsstil genug. Marx– Wuchtigkeit ist Bätzings Sache nicht.

Medientauglich ist er gleichwohl. Man traut ihm offenbar zu, sich nicht gleich

mit den reaktionären Kräften um den Kölner Kardinal Woelki zu verkeilen. Und

doch hat der Limburger Bischof zur Rolle der Frauen in der Kirche, zur

Aufweichung des Zölibats, zur Achtung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften und

zur Aufarbeitung der Missbrauchsskandale mit am klarsten Position bezogen. In

Rom ist der neue Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz allerdings ein

Novize. Aber das war Karl Lehmann einst auch. Da der Papst schon vor Bätzings

Wahl scharfe Grenzen für Reformen der katholischen Kirche in Deutschland gezogen

hat, wird es auf Bätzings Geschick ankommen, den Synodalen Weg auch ohne

spektakuläre Ergebnisse an ein lohnendes Ziel zu führen. Man darf es ihm

zutrauen.

