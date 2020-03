KMU-Finanzhilfe: Coronavirus-Überbrückungskredit für Selbständige, Gewerbler und Kleinfirmen!

Die Bundesregierung plant ein Rettungspaket für Selbstständige und Kleinstfirmen bis zehn Beschäftigte, die von den Folgen der Coronakrise betroffen sind. Dafür will sie insgesamt 40 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Zehn Milliarden Euro davon sollen als direkte Zuschüsse an notleidende Ein-Personen-Betriebe und Kleinstunternehmen vergeben werden, der Rest von 30 Milliarden Euro als Darlehen.

Fakt aber ist. Viele Kleinfirmen, Selbständige und Gewerbetreibende sind mit akuten finanziellen Ausfällen konfrontiert und stehen vor dem Aus. In dieser Situation löst einzig Soforthilfe das Problem. Kurzfristige und unbürokratische Überbrückungskredite zur Sicherung der Liquidität sind das Gebot der Stunde.

Unkomplizierte Überbrückungskredite als Lösung akuter Coronavirus-Ausfälle:

Der kurzfristige Firmenkredit, so genannter Überbrückungskredit, ist nicht nur in Krisenzeiten wie der heutigen Coronavirus-Verwerfungen die am häufigsten gesuchte Kreditform von Kleinunternehmen, Selbständigen und Gewerbetreibenden und dient zur Überwindung bzw. Vermeidung von Finanzierungslücken.

Mit einem Überbrückungskredit als Zwischenfinanzierung können Selbstständige eine kurzfristige Liquiditätslücke überwinden, welche sie zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit benötigen.

Finanzportal COMPEON bietet Selbständigen und Kleinfirmen den volldigitalen Firmenkredit!

Neben günstigen Konditionen kommt es bei Selbständigen sowie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Krisenzeiten vor allem auf Geschwindigkeit an.

Der neben den 220 Finanzpartnern von COMPEON angebotene Digitale Firmenkredit in Zusammenarbeit mit der solarisBank erfüllt genau die Anforderungen an eine schnelle Kreditvergabe zur Überbrückung von Finanzierungsengpässen. Damit können Kunden innerhalb von nur 24 Stunden eine Kreditzusage über 100.000 Euro erhalten, maximal 750.000 Euro sind es innerhalb von 48 Stunden.