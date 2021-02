KMU-INNOVATION: Firmenkredite ohne Hausbank!

Noch immer sind KMU, Selbständige und Gewerbetreibende benachteiligt, von der Bank einen Kredit zu erhalten. Diese Situation ist paradox, denn KMU, Selbstständige und Unternehmer sind weit mehr als Angestellte auf Kredite angewiesen.

Banken überprüfen in der Regel KMU und Selbstständige sehr genau, bevor sie ihnen schlussendlich einen Kredit gewähren. In der Tat ist es so, dass überhaupt nur wenige Banken an Selbständige Kredite vergeben. Für viele Banken ist der Aufwand zur Evaluation der Kreditwürdigkeit zu hoch. Dies gilt insbesondere dann, wenn die beantragten Kreditvolumen relativ niedrig sind (bis 100?000 Euro).

Firmenkredit-Alternativen zur Bank:

Das KMU-KREDIT Team recherchiert und evaluiert jeden Monat FinTech-Unternehmen, Crowdlending-Plattformen und Direktbanken als mögliche Alternativen zum normalen Hausbankkredit. Die Ergebnisse der Recherche werden jeweils in der monatlichen Kredit-Rangliste für Selbständige und KMU publiziert.

Mit der Publikation einer Kredit-Rangliste für Selbständige, Gewerbetreibende und Kleinfirmen wird dem Wunsch der Kreditkunden nach Informationen über seriöse und dennoch günstige Kredit-Alternativen entsprochen.

Kreditsuchende erhalten mit der Publikation der Kredit-Rangliste für Selbständige, Gewerbetreibende und KMU aktuelle Informationen über günstige Online-Kreditanbieter und können auch gleich einen Online-Kreditantrag schalten.

Monatliche Rangliste für Kredit-Alternativen für Selbständige und KMU unter:

https://www.kmuinnovation.com/beste-kredite-fuer-selbstaendige.htm