KMU-Tipp: Überbrückungskredit mit Corona-Förderung ohne Gang zur Bank!

Zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Selbständige und Gewerbetreibende stecken wegen Corona in finanziellen Nöten. In dieser Situation löst einzig Soforthilfe das Problem. Kurzfristige, unkomplizierte und unbürokratische Überbrückungskredite zur Sicherung der Liquidität sind das Gebot der Stunde.

Unser Tipp: Überbrückungskredit von COMPEON unter Zugriff auf staatliche Fördermittel!

Der kurzfristige Firmenkredit, so genannter Überbrückungskredit, ist nicht nur in Krisenzeiten wie der heutigen Coronavirus-Notlage die am häufigsten gesuchte Kreditform von Kleinunternehmen, Selbständigen und Gewerbetreibenden und dient zur Überwindung bzw. Vermeidung von Finanzierungslücken.

Mit einem Überbrückungskredit als Zwischenfinanzierung können Selbstständige eine kurzfristige Liquiditätslücke überwinden, welche sie zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit benötigen.

FinTech Portal COMPEON bietet den volldigitalen Firmenkredit in 24 Stunden!

Bei der Vergabe von Fördermitteln kommt in der Regel das sogenannte Durch?leitungs?prinzip zur An?wen?dung. Dabei agieren Geschäfts?banken in der Rolle als Mediatoren im Prozess zur Anfrage sowie bei der Ausgabe der Fördermittel. Das Finanzportal COMPEON übernimmt diese Mittlerfunktion.

Dabei bietet COMPEON Kleinfirmen, Gewerbetreibenden und Selbständigen den Vorteil, dass sie mit einer einzigen Online-Anfrage Zugriff auf 220 Finanzdienstleister und Banken sowie 1.700 staatliche Fördermittel haben. Bei jeder Finanzierungsanfrage überprüft COMPEON mittels automatischem Fördermittel-Check, ob eines oder mehrere Fördermittel des Deutschen Staates, der Bundesländer oder der Europäischen Union zum Tragen kommen. Im Vergleich zur Hausbank, welche sich in der Regel mit staatlichen Fördermitteln schwer tut, ist dies ein gewichtiger Vorteil.

Selbstverständlich könnten KMU, Gewerbetreibende und Selbständige in eigener Regie nach geeigneten Fördermitteln und Corona-Hilsprogrammen suchen, jedoch ist der dazu notwendige Aufwand, um aus über 1.700 Fördermitteln fündig zu werden, nicht zu unterschätzen. Erfahrungsgemäss verzichten viele Kleinunternehmen und Selbständige wegen des hohen Aufwandes und der bürokratischen Hürden zum vornherein auf staatliche Hilfsprogramme, obwohl diese eigens für sie geschaffen wurden. Eine paradoxe Situation!

Der digitale Überbrückungskredit von COMPEON erfüllt die Bedingungen an eine schnelle Kreditvergabe zur Überbrückung von Finanzierungsengpässen für Selbständige, Freiberufler, Gewerbetreibende sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU):

– Überbrückungskredit bis 100.000 Euro innerhalb 24 Stunden

– Überbrückungskredit bis 750.000 Euro innerhalb von 48 Stunden

