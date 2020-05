KMU-Tipp: Überbrückungskredit zur Liquiditätssicherung | Rangliste Mai 2020

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Selbständige und Gewerbetreibende sind auch bei sorgfältiger Planung immer wieder mit Situationen konfrontiert, in denen kurzfristig Liquidität benötigt wird. Ein aktuelles und typisches Beispiel ist die Corona-Krise. In solchen kritischen Situationen sind schnelle, unbürokratische Kreditlösungen gefragt.

Der kurzfristige Firmenkredit, so genannter Überbrückungskredit, ist nicht nur in Krisenzeiten die am häufigsten gesuchte Kreditform von Kleinunternehmen, Selbständigen und Gewerbetreibenden und dient zur Überwindung bzw. Vermeidung von Finanzierungslücken.

Obwohl ein Überbrückungskredit primär zur kurzfristigen Überwindung eines finanziellen Engpasses gedacht ist, kann er auch zur Ergänzung bzw. Erweiterung eine bereits bestehenden Darlehens eingesetzt werden. Saisonkredite für Unternehmen gehören ebenso dazu wie Ergänzungskredite bei der Immobilienfinanzierung.

Beim Überbrückungskredit als Zwischenfinanzierung gelten im Vergleich zum langfristigen Ratenkredit etwas andere Prioritäten: So hat hier die unbürokratische, schnelle Kreditvergabe und hohe Flexibilität bei der Kredittilgung bzw. vorzeitige Kreditrückzahlung höhere Priorität als der Kreditzins. Daraus ergibt sich beim Überbrückungskredit eine etwas andere Reihenfolge in der Kredit-Rangliste als beim normalen Ratenkredit für Selbständige.

Das KMU-KREDIT Team recherchiert jeden Monat bereits bestehende und neu angebotene Überbrückungskredite für mittelständische Unternehmen, Selbständige und Gewerbetreibende im Internet. Die Resultate der Recherche werden monatlich in einer Überbrückungskredit-Rangliste veröffentlicht.

Kreditsuchende Firmen, Gewerbetreibende und Selbständige erhalten mit der Überbrückungskredit-Rangliste aktuelle und zuverlässige Informationen über die Zinskonditionen und Kundenfreundlichkeit der Online-Kreditanbieter.

Überbrückungskredit-Rangliste für KMU und Selbständige des Monats Mai 2020 im nachfolgenden Link: