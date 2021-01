KMU-Tipp: Digitaler Firmenkredit von FinCompare bei finanziellen Engpässen!

Viele KMU, Selbständige, Gewerbetreibende, Freiberufler und Kleinunternehmer leiden unter der 2. Corona-Welle und sind mit akuten finanziellen Ausfällen konfrontiert.

Zwar hat die Deutsche Bundesregierung erneut finanzielle Unterstützung versprochen. Das Problem mit staatlichen Hilfsprogrammen besteht jedoch darin, dass diese erst zeitlich verzögert freigegeben werden, wenn es für viele bereits zu spät sein dürfte!

Viele Kleinbetriebe, Selbständige und Gewerbetreibende stecken bereits in einer finanziellen Notlage. In dieser Situation löst einzig Soforthilfe das Problem. Kurzfristige, unkomplizierte und unbürokratische Überbrückungskredite zur Sicherung der Liquidität sind das Gebot der Stunde.

Der kurzfristige Firmenkredit, so genannter Überbrückungskredit, ist nicht nur in Krisenzeiten wie der heutigen Coronavirus-Notlage die am häufigsten gesuchte Kreditform von Kleinunternehmen, Selbständigen und Gewerbetreibenden und dient zur Überwindung bzw. Vermeidung von Finanzierungslücken.

Mit einem Überbrückungskredit als Zwischenfinanzierung können Selbstständige eine kurzfristige Liquiditätslücke überwinden, welche sie zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit benötigen. Neben günstigen Konditionen kommt es bei Selbständigen sowie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Krisenzeiten vor allem auf Geschwindigkeit an.

Das FinTech Unternehmen FinCompare als banken?-unabhängiger Full-Service-Dienstleister übernimmt die zeitaufwändige, mühsame Suche nach der passenden Finanzierung: KMU, Gewerbetreibende und Selbst?ständige finden über die FinCompare-Platt?form schnell die beste Fi?nan?zier?ungs?lösung sowie die besten Konditionen in Bezug auf Zins, Laufzeit, Eigenmittel und Sicherheiten.

Mit einem Netzwerk von mehr als 250 Finanzierern ist das Finanzportal FinCompare in der Lage, KMU und Selbständigen individuell angepasste Finanzierungslösungen zu bieten.

FinCompare richtet sich an deutsche mittelständische Firmen, Gewerbetreibende, Selbständige und Freiberufler, die nach einer geeigneten Finanzierung suchen. Dabei macht es keinen Unterschied, ob Sie Ihre Maschinen finanzieren möchten, Ihren Fuhrpark erneuern, eine neue Immobilie anschaffen oder etwa Material für diverse Projekte vorfinanzieren.

Kurzfristige Liquidität mit einem Sofortkredit von FinCompare:

Zur Verbesserung der Liquiditätslage, beim Bedarf von Wachstumskapital oder zur Finanzierung von Aufträgen muss schnell gehandelt werden. Ein unkomplizierter Sofortkredit kann dabei Abhilfe schaffen und die Situation des Selbständigen oder des Unternehmens verbessern.

Bei FinCompare verläuft der gesamte Prozess zu 100% digital, sodass Antragsteller ihren Kredit bequem online anfragen und abschließen können. Nach Prüfung der Kreditanfrage durch FinCompare wird diese an die Finanzierer weitergeleitet. Eine Zusage bzw. Kreditentscheidung erhalten Antragsteller innerhalb von 48 Stunden.

