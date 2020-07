KMU-Tipp: Fördergelder vom Staat auch ohne Rückzahlung!

Selbstständige, Gewerbetreibende und Kleinfirmen können für die wirtschaftliche Entwicklung ihres Unternehmens oder Gewerbes vom Staat Geld erhalten und zwar ohne Pflicht auf Rückzahlung! Diese allzu oft völlig verkannte Chance dürfte in der heutigen Corona-Krise besonders interessant sein.

In der Tat ist es so, dass die finanzielle Unterstützung von mittelständischen Unternehmen, Selbständigen und Gewerbetreibenden in Deutschland in Artikel 104b des Grundgesetzes festgeschrieben ist. Neben den Fördermitteln der Bundesrepublik stehen zudem Förderprogramme der EU sowie der Bundesländer zur Verfügung.

Mit mehr als 1.700 staatlichen Förder?pro?grammen werden Kleinunternehmen, Selbständige, Gewerbe?treibende und Gründer von Staat und Förder?banken unter?stützt. Ob vergünstigte Kredite, Bürg?schaften, Zuschüsse oder Beteiligungs?kapital ? Förder?mittel haben das Ziel, eine Geschäftstätigkeit auf- und auszubauen.

Das Recht auf Fördermitteln haben abhängig vom Verwendungszweck Existenzgründer, Selbständige, Gewerbetreibende, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bis hin zu großen mittelständischen Unternehmen.

Das passende Fördermittel finden statt suchen!

Geld vom Staat, welcher Unternehmer möchte das nicht? Aber wie finde ich aus dem Förderdschungel das geeignete Förderprogramm? Viele Unternehmer sind völlig überfordert, das richtige Fördermittel zu finden. Auch wenn die Förderdatenbank verschiedene Suchmöglichkeiten bietet, sieht man sich einem Urwald von unzähligen Förderprogrammen von Bund, Ländern und Europäischer Union gegenüber.

Die eigenständige Suche nach der passenden Förderung gestaltet sich im riesigen Dickicht aus unterschiedlichen Förderprogrammen als äusserst schwierig und zeitaufwändig. Hinzu kommt, dass viele Unternehmen die unterschiedlichen Förderprogramme kaum kennen. Viele sehen aber auch den bürokratischen Aufwand als eine zu grosse Hürde oder gehen davon aus, dass ihr Projekt die Kriterien der Förderfähigkeit nicht erfüllt.

Geld vom Staat: Mit der COMPEON-Plattform das passende Fördermittel finden!

Auf dem COMPEON-Portal beschreiben Antragsteller im ersten Schritt ihr Finanzierungsvorhaben. Passen die eingegebenen Informationen zu einem auf COMPEON hinterlegten Förderprogramm, wird das Unternehmen auf dieses aufmerksam gemacht und kann direkt die Berücksichtigung des Programms bei der Angebotsstellung durch die Banken und Sparkassen in Anspruch nehmen.

Neben den 1.700 Förderprogrammen profitiert der Antragsteller mit COMPEON von über 220 etablierten Banken, Sparkassen und alternativen Finanzpartnern, welche auf der COMPEON-Plattform zur Auswahl stehen. Gewerbetreibenden, Firmen, Selbständigen und Freiberuflern wird ein unabhängiges und produktübergreifendes Portal zur Verfügung gestellt. Produktübergreifend, weil neben Firmenkrediten auch andere Finanzprodukte wie Leasing, Factoring, Mezzanine-Kapital, Einkaufs- und Projektfinanzierungen oder Private Debt. oder etwa für die Immobilienfinanzierung angeboten werden.

Neben der Möglichkeit von Fördermitteln zu profitieren, finden Kreditsuchende über die COMPEON-Platt?form schnell und einfach die optimale Fi?nan?zier?ungs?lösung sowie die bestmöglichen Konditionen in Bezug auf Zins, Laufzeit, Eigenmittel und Sicherheiten.

Vollständiger Artikel zum Thema “Geld vom Staat auch ohne Rückzahlung” unter:

https://www.kmukredite.de/geld-vom-staat-auch-ohne-rueckzahlung/

Portal Firmenkredit-Alternative zur Bank: