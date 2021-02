KMU-Tipp: Schneller Überbrückungskredit bis Auszahlung Corona-Hilfe!

Geschlossene Geschäfte, Restaurants, Hotels, Event-Caterer: Die Corona-Pandemie hat einige Wirtschaftszweige zeitweise lahmgelegt ? mit massiven Folgen für die betroffenen Unternehmen. Ihr Umsatz brach rapide ein ? Angaben des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge um 69 Prozent in der Gastronomie und sogar um 87 Prozent im Beherbergungsgewerbe.

Um die wirtschaftlichen Folgen einzudämmen und eine Insolvenzwelle zu verhindern, hat die Deutsche Bundesregierung zusammen mit den Bundesländern umfassende Rettungsprogramme für besonders betroffene Firmen aufgelegt. Doch die Auszahlung dieser Hilfen laufe schleppend, wie das IW in einer Studie feststellt.

Trotz grosszügiger und umfangreicher Hilfsprogramme es gibt ein großes Problem: Die Corona-geschädigten KMU, Gewerbe und Selbständige warten häufig vergeblich auf das Geld.

Überbrückungskredit bis Corona-Hilfsgelder freigegeben werden!

Täglich erhalten wir zahlreiche oft verzweifelnde Hilferufe von Selbständigen, Gewerbetreibenden und Kleinfirmen, welche bereits heute in akuten finanziellen Notlagen stecken. Die milliardenschweren Unterstützungsprogramme der Deutschen Bundesregierung klingen zwar gut, doch bis das Geld wirklich ankommt und die Maßnahmen greifen, dürfte es für viele KMU, Selbständige, Gewerbetreibende und Kleinfirmen zu spät sein.

In dieser Situation löst einzig Soforthilfe das Problem. Kurzfristige, unkomplizierte und unbürokratische Überbrückungskredite zur Sicherung der Liquidität sind das Gebot der Stunde.

Unkomplizierte Überbrückungskredite bis zur Auszahlung Corona-Hilfe:

Der kurzfristige Firmenkredit, so genannter Überbrückungskredit, ist nicht nur in Krisenzeiten wie der heutigen Coronavirus-Verwerfungen die am häufigsten gesuchte Kreditform von Kleinunternehmen, Selbständigen und Gewerbetreibenden und dient zur Überwindung bzw. Vermeidung von Finanzierungslücken.

Mit einem Überbrückungskredit als Zwischenfinanzierung können Selbstständige eine kurzfristige Liquiditätslücke überwinden, welche sie zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit benötigen.

Überbrückungskredit zur kurzfristigen Lösung finanzieller Engpässe:

Der schnelle Firmenkredit zur Überbrückung finanzieller Engpässe ? der so genannte Überbrückungskredit oder Kurzzeitkredit ? ist nicht nur in Krisenzeiten wie der Corona-Krise die am häufigsten gesuchte Kreditform von Selbständigen, Gewerbetreibenden und Kleinfirmen. Dabei handelt es sich sinngemäß um ein auf kurze Zeit befristetes Darlehen. Der Zweck ist die kurzfristige Überbrückung einer finanziellen Lücke. Selbständige nutzen den Überbrückungskredit oft nur bis zum nächsten Geldeingang.

Unsere Empfehlung: FinTech Portal COMPEON für schnelle Überbrückungskredite:

COMPEON ? ein banken-unabhängiges Finanzportal mit 250 Finanzdienstleistern ? bietet volldigitalisierten, schnellen Firmenkredit und ist seit Monaten TESTSIEGER der Kategorie ?kurzfristige Firmenkredite? bzw. Überbrückungskredite:

– Überbrückungskredit bis 100.000 Euro innerhalb 24 Stunden

– Überbrückungskredit bis 750.000 Euro innerhalb von 48 Stunden

Vollständiger Artikel inkl. Online-Antrag COMPEON unter:

https://www.fintechkredite.de/corona-soforthilfe-ueberbrueckungskredit/

FinTech Kredite für KMU & Selbständige: